W La Coruñi w Hiszpanii Barcelona rozgromiła miejscowe Deportivo 5:1 w wyjazdowym meczu 14. kolejki mistrzostw Hiszpanii. Spotkanie na stadionie Riazor odbyło się 29 listopada. Zwycięstwo pozwoliło drużynie Hansiego Flicka zwiększyć przewagę nad Realem Madryt do sześciu punktów po porażce madrytczyków z Alavés dzień wcześniej, podaje Interia Sport.

Szybki gol i odpowiedź gospodarzy

Katalończycy otworzyli wynik już w drugiej minucie: piłka, którą Lamine Yamal zagrywał podaniem, minęła Daniego Olmo i wtoczyła się do bramki. W dziewiątej minucie Pierre-Emerick Aubameyang wyrównał, wykorzystując błąd Pau Cubarsíego i pokonując Joana Garcíę.

Gospodarze utrzymali remis przez dziesięć minut. Anthony Gordon przedarł się skrzydłem i dośrodkował do Daniego Olmo, który głową zdobył drugą bramkę dla Barcelony. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1 dla gości.

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Hat-trick Raphinhi

Na początku drugiej połowy Raphinha powiększył przewagę Barcelony, finalizując dośrodkowanie Yamala. Później Brazylijczyk jeszcze dwukrotnie pokonał Leo Romána: najpierw po podaniu Gordona, a następnie po akcji z udziałem Yamala. Tym samym Raphinha skompletował hat-tricka, a mecz zakończył się wynikiem 5:1.

Według publikacji Raphinha podniósł swój dorobek w mistrzostwach do 18 goli i wyprzedza Kyliana Mbappé o cztery bramki. W drugiej połowie boisko opuścił Frenkie de Jong, który nie mógł kontynuować gry z powodu kontuzji. Po urazach na boisku w barwach Barcelony pojawili się także Rodri i Andreas Christensen.

Barcelona miała 68% posiadania piłki i oddała 23 strzały, z których 12 było celnych. Deportivo odpowiedziało siedmioma strzałami, z czego pięć było celnych.

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