В Ла-Корунье, Испания, «Барселона» разгромила местный «Депортиво» со счётом 5:1 в выездном матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Риасор» состоялась 29 ноября. Победа позволила команде Ханси Флика увеличить преимущество над мадридским «Реалом» до шести очков после поражения мадридцев от «Алавеса» днём ранее, сообщает Interia Sport.

Быстрый гол и ответ хозяев

Каталонцы открыли счёт уже на второй минуте: мяч, который Ламин Ямаль направлял передачей, прошёл мимо Дани Ольмо и закатился в ворота. На девятой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой Пау Кубарси и переиграв Жоана Гарсию.

Хозяева удерживали ничью десять минут. Энтони Гордон прорвался по флангу и навесил на Дани Ольмо, который головой забил второй мяч «Барселоны». Первый тайм завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Хет-трик Рафиньи

В начале второго тайма Рафинья увеличил преимущество «Барселоны», замкнув подачу Ямаля. Позднее бразилец ещё дважды поразил ворота Лео Романа: сначала после передачи Гордона, а затем после атаки с участием Ямаля. Таким образом Рафинья оформил хет-трик, а матч завершился со счётом 5:1.

По данным издания, Рафинья довёл свой показатель в чемпионате до 18 голов и опережает Килиана Мбаппе на четыре мяча. Во втором тайме поле покинул Френки де Йонг, который не смог продолжить игру из-за травмы. Также в составе «Барселоны» после повреждений на поле появились Родри и Андреас Кристенсен.

«Барселона» владела мячом 68% времени и нанесла 23 удара, 12 из которых пришлись в створ. «Депортиво» ответил семью ударами, пять из них были точными.

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