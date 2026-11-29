在西班牙拉科鲁尼亚，巴塞罗那在西甲第14轮客场比赛中以5比1大胜当地球队拉科鲁尼亚。比赛于11月29日在里亚索尔球场进行。这场胜利让汉斯·弗利克的球队在皇马前一天不敌阿拉维斯后，将对这支马德里球队的领先优势扩大到6分，Interia Sport报道。

快速进球与主队回应

加泰罗尼亚球队在第2分钟便取得领先：拉明·亚马尔试图传出的球越过了达尼·奥尔莫，滚入球门。第9分钟，皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬利用保·库巴西的失误，并击败霍安·加西亚，将比分扳平。

主队保持平局长达10分钟。安东尼·戈登沿边路突破并传中给达尼·奥尔莫，后者头球攻入巴塞罗那的第二球。上半场以客队2比1领先结束。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拉菲尼亚上演帽子戏法

下半场开始时，拉菲尼亚接应亚马尔的传中扩大了巴塞罗那的领先优势。随后，这名巴西球员又两次攻破莱奥·罗曼把守的球门：先是接到戈登的传球，随后则是在一次有亚马尔参与的进攻后得分。拉菲尼亚由此完成帽子戏法，比赛最终以5比1结束。

据该媒体报道，拉菲尼亚将自己在联赛中的进球数提升至18球，并以4球领先于基利安·姆巴佩。下半场，弗兰基·德容因伤无法继续比赛而离场。罗德里和安德烈亚斯·克里斯滕森也在伤愈后代表巴塞罗那登场。

巴塞罗那的控球率为68%，共完成23次射门，其中12次射正。拉科鲁尼亚以7次射门回应，其中5次射正。

关注我们在