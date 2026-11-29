Prezydent włoskiego klubu siatkarskiego Sir Susa Scai Perugia, Gino Sirci, oświadczył, że polski przyjmujący Kamil Semeniuk w przyszłym roku będzie występował w Polsce. Jak informuje Interia Sport, szef klubu zaznaczył, że drużyna nie będzie działać wbrew życzeniu siatkarza, aby wrócić do ojczyzny.

Oświadczenie prezydenta klubu

Sirci powiedział to w wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej RAI po zwycięstwie Perugii nad Cucine Lube Civitanova 3:0. Według niego Semeniuk poinformował klub o zamiarze kontynuowania kariery w Polsce i ma opuścić Perugię po obecnym sezonie.

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Pod koniec października Sirci mówił już TVP Sport, że sportowiec za pośrednictwem swojego menedżera Jakuba Michałaka poinformował kierownictwo Perugii o chęci powrotu do Polski. Wówczas prezydent oświadczył również, że klub kontaktuje się z agentem japońskiego siatkarza Rana Takahashiego.

Kariera w Perugii

Semeniuk występuje w Sir Susa Scai Perugia od 2022 roku. Według Interia Sport wraz z klubem zdobył 13 trofeów, w tym dwukrotnie został mistrzem Włoch i dwukrotnie wygrał siatkarską Ligę Mistrzów. Portal wskazuje Asseco Resovię Rzeszów jako najbardziej prawdopodobny kolejny klub przyjmującego, jednak nie poinformowano o oficjalnym ogłoszeniu kontraktu.

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