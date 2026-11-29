意大利排球俱乐部 Sir Susa Scai Perugia 主席吉诺·西尔奇表示，波兰主攻手卡米尔·塞梅纽克明年将在波兰效力。正如Interia Sport报道，这位俱乐部负责人指出，球队不会违背这名排球运动员希望回到祖国的意愿。

俱乐部主席的声明

西尔奇是在 Perugia 以3:0战胜 Cucine Lube Civitanova 后接受意大利电视台 RAI 采访时作出这一表态的。据他所说，塞梅纽克已告知俱乐部他打算在波兰继续职业生涯，并将在本赛季结束后离开 Perugia。

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10月底，西尔奇已向 TVP Sport 表示，这名运动员通过其经纪人雅各布·米哈拉克告知 Perugia 管理层，他希望回到波兰。当时，这位主席还表示，俱乐部正与日本排球运动员兰·高桥的经纪人联系。

在 Perugia 的职业生涯

塞梅纽克自2022年起效力于 Sir Susa Scai Perugia。据 Interia Sport 的数据，他随俱乐部赢得了13座奖杯，其中包括两次夺得意大利冠军和两次赢得排球欧冠联赛。该媒体称 Asseco Resovia Rzeszów 是这名主攻手最有可能加盟的下一家俱乐部，但尚未有关于正式宣布合同的消息。

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