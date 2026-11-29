Президент итальянского волейбольного клуба Sir Susa Scai Perugia Джино Сирчи заявил, что польский доигровщик Камиль Семенюк в следующем году будет выступать в Польше. Как сообщает Interia Sport, руководитель клуба отметил, что команда не будет действовать вопреки желанию волейболиста вернуться на родину.

Заявление президента клуба

Сирчи сказал это в интервью итальянскому телеканалу RAI после победы Perugia над Cucine Lube Civitanova со счетом 3:0. По его словам, Семенюк сообщил клубу о намерении продолжить карьеру в Польше и должен покинуть Perugia после нынешнего сезона.

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В конце октября Сирчи уже рассказывал TVP Sport, что спортсмен через своего менеджера Якуба Михалака сообщил руководству Perugia о желании вернуться в Польшу. Тогда президент также заявил, что клуб контактирует с агентом японского волейболиста Рана Такахаси.

Карьера в Perugia

Семенюк выступает за Sir Susa Scai Perugia с 2022 года. По данным Interia Sport, вместе с клубом он завоевал 13 трофеев, в частности дважды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал волейбольную Лигу чемпионов. Издание называет Asseco Resovia Rzeszów наиболее вероятным следующим клубом доигровщика, однако об официальном объявлении контракта не сообщалось.

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