Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali na wyjeździe Podziemie Kredowe ChKS Chełm 3:0 w meczu ligowym. Drużyna Michała Winiarskiego odniosła dziesiąte z rzędu zwycięstwo po nieudanym początku sezonu, informuje Interia Sport.

Trzy sety dla gości

Spotkanie zakończyło się wynikami 25:22, 25:18, 25:22. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany środkowy bloku Mateusz Bieniek.

W drugim secie Bieniek zdobył osiem punktów: zakończył cztery ataki i zaliczył dwa asy serwisowe. Kolejne pięć punktów w partii dołożył drugi środkowy gości, Jakub Kochanowski.

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W pierwszym secie drużyna z Zawiercia odskoczyła w wyniku po zagrywkach Miguela Tavaresa, a w ataku istotną rolę odegrał Aaron Russell. W trzeciej partii gospodarze przez pewien czas mieli przewagę dwóch punktów, jednak goście wygrali trzy kolejne wymiany i objęli prowadzenie 12:11. Pod koniec seta przewagę Zawiercia zapewniły między innymi zagrywki Bartłomieja Bołądzia.

Kontuzja Aleksandra Nowika

Mecz przyćmiła kontuzja 20-letniego siatkarza Chełma, Aleksandra Nowika. Na początku trzeciego seta upadł po jednym z ataków, trzymając się za kolano z bólu. Później zawodnika zniesiono z boiska, a do gry wrócił Amirhossein Esfandiar.

W wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się również 23-letni Jakub Olszewski, który zastąpił Yacine’a Louatiego. Klub wcześniej poinformował, że dwukrotny mistrz olimpijski Louati przeszedł do tureckiego Ziraat Bankası z Ankary.

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