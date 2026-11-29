扎维尔切的阿鲁龙 CMC 瓦尔塔队在客场以3比0击败波兹杰米耶·克雷多韦 ChKS 海乌姆队，赢得一场联赛比赛。米哈乌·维尼亚尔斯基执教的球队在赛季开局不利后取得了十连胜，Interia Sport报道。

客队连下三局

比赛各局比分为25比22、25比18、25比22。副攻马泰乌什·别涅克被评为本场最佳球员。

第二局中，别涅克得到8分：完成4次进攻得分，并发出2记ACE球。客队另一名副攻雅库布·科哈诺夫斯基在该局再添5分。

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首局中，扎维尔切队凭借米格尔·塔瓦雷斯的发球拉开比分，而阿龙·拉塞尔在进攻端发挥了显著作用。第三局中，主队一度拥有两分优势，但客队连赢3个回合，以12比11反超。该局末段，巴尔托梅伊·博翁季的发球尤其帮助扎维尔切确立了优势。

亚历山大·诺维克受伤

比赛因海乌姆队20岁排球运动员亚历山大·诺维克受伤而蒙上阴影。第三局开始时，他在一次进攻后倒地，因疼痛捂着膝盖。随后，这名球员被抬离场地，阿米尔侯赛因·埃斯凡迪亚尔回到比赛中。

23岁的雅库布·奥尔谢夫斯基也进入主队首发阵容，替代了亚辛·卢阿蒂。俱乐部此前表示，这位两届奥运冠军卢阿蒂已转会至来自安卡拉的土耳其兹拉特银行队。

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