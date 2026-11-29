波兰拳手帕维尔·布拉赫在乌兹别克斯坦塔什干举行的拳击世界杯四分之一决赛中提前击败泰国选手萨克达·鲁阿姆坦。该场60公斤级比赛在72秒后结束，波兰人用右手击中对手肝脏区域，Interia Sport报道。

击打躯干终结比赛

比赛开始时，两名拳手都谨慎应战，主要是在相互试探。第66秒时，布拉赫用右拳击中鲁阿姆坦的躯干。这名泰国拳手又尝试继续比赛数秒，但随后示意自己需要暂停，并走向自己的角落。

据该媒体报道，鲁阿姆坦感到剧烈疼痛并出现呼吸困难。来自阿尔及利亚的裁判阿特门·拉齐里起初想让这名泰国拳手回到角落接受医疗帮助，但看到他无法自行移动后，叫停了比赛。

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奖牌与半决赛对手

这场胜利确保布拉赫至少获得拳击世界杯总决赛的铜牌。在此之前，这名波兰选手在60公斤级World Boxing排名中位列第12，与鲁阿姆坦并列该位置。

半决赛中，布拉赫将对阵20岁的乌兹别克斯坦选手萨曼达尔·奥利莫夫。他的对手此前曾获得青年组和22岁以下组亚洲冠军，并在去年于印度大诺伊达举行的世界杯决赛中夺冠。

鲁阿姆坦是今年亚洲锦标赛铜牌得主，也是亚运会四分之一决赛选手。拳击世界杯总决赛正在乌兹别克斯坦举行。

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