11月29日，美国庆祝全国柠檬奶油派日——这种甜点融合了细腻的奶油馅、柑橘的微酸以及酥脆的派底。 它的历史与美国糕点文化的演变息息相关，尽管柠檬甜点的起源可以追溯到更久远的年代。在这个节日里，你可以制作经典款柠檬奶油派，也可以尝试加入椰子、薰衣草或其他配料的独特变体。

柠檬奶油派日每年定于11月29日。 这并非国家法定节日，而是源自美国的非官方美食纪念日。该纪念日旨在致敬这款因甜奶油与浓郁柠檬风味完美融合而备受推崇的甜点。

关于这一节日确切的起源尚不明确。研究人员未能找到关于其创始人或具体设立年份的可靠证据。因此，这一日期更应被视为一个契机，用来重温这款广受欢迎的糕点、分享食谱，或者在家亲手制作一个柠檬奶油派。 这一天，糕点师和美食爱好者们可以分享自己创作的这款甜点的不同版本。

柠檬奶油派从何而来

早在中世纪，欧洲人就开始制作柠檬奶油、蛋奶布丁和柠檬派了。当时，柠檬不仅用于调味，还用于为菜肴增添香气。 柑橘汁、鸡蛋和糖的混合物制成了浓稠的酸甜馅料，既可作为独立甜点享用，也可用于烘焙。

现代柠檬派是逐渐形成的。美国厨师兼糕点师伊丽莎白·古德费洛在其发展史上扮演了重要角色，她于19世纪初在费城工作。 人们普遍认为，正是她推广了柠檬布丁，这种布丁既可作为独立甜点享用，也可填入饼皮中。正是基于这一传统，各种美式柠檬派应运而生。

其中一个分支便是蛋白霜柠檬派。其现代版本形成于19世纪：人们开始将柔滑的柠檬馅料与用打发的蛋清烘烤而成的顶层相结合。 在古老的食谱中，这种糕点不仅被称为蛋白霜柠檬派，还被称为柠檬奶油派或柠檬蛋奶派。后来，名称和配方逐渐分化，尽管至今人们仍常将它们混淆。

这款甜点在哪些国家流行起来

柠檬奶油派最常与美国联系在一起。在那里，它已成为家庭烘焙传统的一部分：人们会在家庭节日制作它，咖啡馆会供应它，面包店也会出售它。 其中两种变体尤为常见——一种是酥皮底配柠檬奶油馅，另一种是饼干碎底配冷奶油馅。

在英国和法国，柠檬甜点也早已广受欢迎，不过在那里更常见的是柠檬奶油挞——lemon tart 或 tarte au citron。 它拥有薄薄的面皮底，内馅由柠檬汁、鸡蛋、糖和黄油制成，质地浓稠。这种挞与美国挞的主要区别在于质地和上桌方式：通常不会覆盖厚厚的一层打发奶油。

其他国家也有各自的柠檬馅烘焙变体。在意大利，柠檬挞和以柑橘类水果为基底的奶油甜点很受欢迎；而在澳大利亚和加拿大，则能见到美式柠檬派的版本。 不过，这些甜点并非完全相同：它们在饼底、奶油浓稠度以及馅料方面都有所不同。但它们都保留了鲜明的柠檬风味，这种风味恰到好处地平衡了面团和奶油的甜味。

柠檬奶油派使用哪些食材

甜点的底层通常由酥皮或碎饼干制成。 第一种需要面粉、黄油、糖和鸡蛋，第二种则需要饼干和融化的黄油。将碎屑压实放入模具中，然后冷藏或预先烘烤，使底层变得酥脆。

馅料的主要成分是柠檬。通常使用新鲜柠檬汁和细磨的柠檬皮，因为正是柠檬皮赋予了甜点浓郁的柑橘香气。 在此基础上加入鸡蛋或蛋黄、糖、鲜奶油或牛奶，并添加玉米淀粉以增加浓稠度。有些食谱会使用炼乳或奶油干酪，使奶油馅更加浓稠细腻。

顶层通常选择打发的鲜奶油或蛋白霜。鲜奶油能增添柔滑感，使口感更细腻，而蛋白霜则形成一层甜美轻盈的顶层。 甜点还会用柠檬皮屑、薄薄的柑橘片、浆果或薄荷叶进行装饰。重要的是不要过量使用柠檬汁：过多的液体可能会使馅料变得过于酸涩，或者妨碍其凝固。

关于柠檬派的趣闻

柠檬甜点的历史远比现代柠檬派悠久。 早在我们熟悉的柠檬派出现之前，欧洲人就已经开始制作酸甜的柠檬奶油和布丁了。

蛋白霜有着独特的历史。 将蛋清与糖一起打发的制作技法在17世纪的欧洲得到了完善。正是后来，人们才开始将其用作柠檬派的顶层装饰。

柠檬奶油派和柠檬蛋白霜派并不总是同一款点心。 前者通常用打发的鲜奶油装饰，而后者则用烤过的蛋白霜装饰。不过，在历史食谱中，这两者的名称有时会混用。

柠檬曾是一种奢侈品。 19世纪初在美国，柑橘类水果在大型港口城市（尤其是费城）更容易买到，因为它们是从其他地区运送至此的。

这种派也有冷食版本。制作时使用炼乳、柠檬汁和鲜奶油。馅料在冰箱中会变稠，因此这种做法无需使用烤箱。

三款柠檬奶油派食谱

1. 经典柠檬奶油派

饼底所需食材：

200克酥饼干；

80克黄油。

馅料：

3个鸡蛋；

150克糖；

2个柠檬；

250毫升牛奶；

2汤匙玉米淀粉；

30克黄油。

顶层：

200毫升脂肪含量30%以上的奶油；

1–2汤匙糖粉；

少许柠檬皮屑。

制作方法：

将饼干碾碎成碎屑，与融化的黄油混合，然后压实铺入模具中。将底层在180 °C的温度下烘烤约10分钟，然后冷却。 将柠檬榨汁，并磨出柠檬皮屑。将鸡蛋与糖打发，加入淀粉、牛奶、柠檬汁和柠檬皮屑。 将混合物倒入炖锅中，用小火加热，不断搅拌，直到奶油变稠。注意不要煮沸。 离火后加入黄油，搅拌至质地均匀。将馅料铺在饼底上，待其冷却。 将鲜奶油与糖粉打发至质地稳定且蓬松。将其均匀铺在蛋糕表面，并用柠檬皮装饰。上桌前，将甜点放入冰箱冷藏至少3–4小时。

2. 椰子底配白巧克力的柠檬派

这款甜点适合想要尝试比经典烘焙更别致口味的人。椰子为底层增添了淡淡的坚果甜味，而白巧克力则让柠檬奶油口感更加丝滑柔润。 甜美的椰子与微酸的馅料形成鲜明对比，使这道甜点不会显得过于腻人。

饼底食材：

150克椰丝；

100克碎沙饼干；

80克黄油；

1汤匙糖。

馅料：

200克白巧克力；

200 毫升鲜奶油；

100克奶油奶酪；

1个大柠檬的汁；

1个柠檬的皮屑。

装饰用：

椰丝；

薄切的柠檬片或青柠片。

制作方法：

将椰丝放入干锅中稍加烘烤，使其香气更浓郁。与饼干碎、糖和融化的黄油混合。 将混合物倒入模具中，压实底部并塑形侧壁。放入冰箱冷藏30分钟，或以170 °C烘烤8–10分钟，待其完全冷却。 将白巧克力隔水加热或用微波炉短时加热融化。将奶油加热（但不要煮沸），然后逐渐与巧克力混合。 加入奶油奶酪、柠檬汁和柠檬皮屑。搅拌至质地顺滑，倒在椰子底层上。 将蛋糕放入冰箱冷藏至少5–6小时，使馅料凝固。上桌前用椰丝和柑橘片装饰。

3. 柠檬奶油蛋糕配薰衣草和蜂蜜

这是一款香气更浓郁、风味更独特的甜点。薰衣草增添了淡淡的花香，而蜂蜜则中和了柠檬的酸味。 请务必仅使用食用级薰衣草，且用量不宜过多，否则蛋糕可能会散发出过于刺鼻的香水味。

饼底原料：

200克酥饼干；

80克黄油。

馅料：

3个鸡蛋；

120克蜂蜜；

100 毫升柠檬汁；

2个柠檬的皮屑；

150 毫升鲜奶油；

1茶匙食用干薰衣草；

1汤匙玉米淀粉。

装饰用

打发的鲜奶油；

少许蜂蜜；

几朵食用薰衣草花。

制作方法：

将饼干碾碎，与融化的黄油混合，铺入模具中。在180 °C下烘烤10分钟，然后放凉。 将鲜奶油与薰衣草一同加热，但不要煮沸。离火后盖上盖子，静置10–15分钟，让鲜奶油吸收香气。随后过滤。 将鸡蛋与蜂蜜打发，加入柠檬汁、柠檬皮屑、淀粉和香草奶油。搅拌至质地均匀。 将馅料倒入饼底，在160 °C的温度下烘烤约25–30分钟。中心可能会略微晃动——冷却后奶油会变稠。 将蛋糕完全冷却后，放入冰箱冷藏数小时。上桌前，用打发的鲜奶油、少许蜂蜜和几朵薰衣草花装饰。

柠檬奶油蛋糕日——正是借此机会，让我们重新体会到，用简单的食材也能制作出如此丰富多样的甜点。 经典款适合钟爱熟悉口味的人，而椰子底层或薰衣草奶油则能让你以崭新的视角重新发现这道甜点。这款蛋糕的核心秘诀在于平衡：柠檬应带来鲜明的酸味，但又不能盖过奶油的柔和口感。

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