欧盟委员会提议，在2030年前保留用于计算部分插电式混合动力汽车CO2排放量的现行系数。这些车辆能够仅依靠电力行驶至少80公里。这将让汽车制造商再有三年时间，可以为这类车型申报更低的排放数值，RMF24报道。

计算方法将更贴近实际使用情况

欧盟委员会计划改变CO2排放量的计算方法，使其能更准确地反映汽车的实际使用情况。测试假定插电式混合动力汽车会有相当一部分路程使用电力行驶。

但驾驶者并不总是为这类汽车充电。一些人没有便利的充电条件，其中包括居住在多户住宅楼的原因；另一些人则选择使用汽油发动机，因为这样更简单、更快捷。因此，实际CO2排放量可能高于官方测量结果。

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从2030年起，相关系数计划根据此类汽车实际使用的数据定期更新。

实施Euro 7的时间表不变

欧盟委员会的提议并不意味着推迟实施Euro 7标准。新规提高了对尾气中污染物、刹车和轮胎造成的污染，以及电动汽车和混合动力汽车电池耐久性的要求。

自11月29日起，Euro 7标准将适用于新类型的乘用车和轻型商用车。从明年11月起，这些要求将适用于上述类别的所有新车辆。

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