29 листопада у США відзначають Національний день лимонного кремового пирога — десерту, який поєднує ніжну вершкову начинку, легку кислинку цитруса та хрустку основу. Його історія пов’язана з розвитком американської кондитерської культури, хоча коріння лимонних десертів сягає значно давніших часів. До свята можна приготувати класичний пиріг або спробувати незвичні варіанти з кокосом, лавандою чи іншими додатками.

Національний день лимонного кремового пирога щороку припадає на 29 листопада. Це не державне свято, а неофіційна гастрономічна дата зі США. Її присвячують десерту, який особливо цінують за поєднання солодкого крему й виразного лимонного смаку.

Точна історія появи самого свята невідома. Дослідникам не вдалося знайти надійних свідчень про його засновника чи конкретний рік запровадження. Тому цю дату варто сприймати як привід згадати популярну випічку, поділитися рецептом або приготувати пиріг удома. У цей день кондитерські та кулінарні спільноти можуть публікувати власні варіації десерту.

Звідки з'явився лимонний кремовий пиріг

Лимонні креми, заварні пудинги та пироги готували в Європі ще в середньовіччі. Тоді лимон використовували не лише для смаку, а й для ароматизації страв. Поєднання цитрусового соку, яєць і цукру давало густу кисло-солодку начинку, яку подавали як окремий десерт або використовували для випічки.

Сучасний лимонний пиріг формувався поступово. Важливу роль у його історії відіграла американська кухарка та кондитерка Елізабет Гудфеллоу, яка на початку XIX століття працювала у Філадельфії. Їй приписують популяризацію лимонного пудингу, який подавали як самостійний десерт або викладали у тістову основу. Саме з цієї традиції розвивалися різні види американських лимонних пирогів.

Окрема гілка цієї історії — лимонний пиріг із меренгою. Його сучасна версія сформувалася у XIX столітті: ніжну лимонну начинку почали поєднувати з запеченою шапкою зі збитих яєчних білків. У старих рецептах таку випічку могли називати не лише лимонним пирогом із меренгою, а й лимонним кремовим або заварним пирогом. Згодом назви та рецептури розділилися, хоча їх часто й досі плутають.

У яких країнах став популярним десерт

Найбільше лимонний кремовий пиріг асоціюється зі Сполученими Штатами. Там він став частиною традиції домашньої випічки: його готують на родинні свята, подають у кафе та продають у пекарнях. Особливо поширені два варіанти — з пісочною основою та заварним лимонним кремом або з крихтами печива й холодною вершковою начинкою.

У Великій Британії та Франції також давно популярні лимонні десерти, хоча там частіше можна зустріти тарт із лимонним кремом — lemon tart або tarte au citron. Він має тонку основу з тіста та щільну начинку з лимонного соку, яєць, цукру й масла. Від американського пирога такий тарт відрізняється передусім текстурою і способом подачі: його зазвичай не вкривають товстим шаром збитих вершків.

В інших країнах існують власні варіації випічки з лимонною начинкою. В Італії популярні лимонні тарти та десерти з кремом на основі цитрусових, а в Австралії й Канаді можна зустріти американські версії лимонного пирога. Водночас не всі ці страви є одним і тим самим десертом: рецепти відрізняються основою, густотою крему та начинкою. Спільним залишається виразний лимонний смак, який урівноважує солодкість тіста й вершків.

Які інгредієнти використовують для лимонного кремового пирога

Основу десерту зазвичай роблять із пісочного тіста або подрібненого печива. Для першого варіанта потрібні борошно, вершкове масло, цукор і яйце, а для другого — печиво та розтоплене масло. Крихти утрамбовують у форму й охолоджують або попередньо запікають, щоб основа стала хрусткою.

Головний компонент начинки — лимон. Використовують свіжий сік і дрібно натерту цедру, адже саме вона надає десерту насиченого цитрусового аромату. До них додають яйця або жовтки, цукор, вершки чи молоко, а для густоти — кукурудзяний крохмаль. У деяких рецептах використовують згущене молоко або вершковий сир, завдяки яким крем стає щільнішим і ніжнішим.

Для верхнього шару найчастіше обирають збиті вершки або меренгу. Вершки додають м’якості та роблять смак більш делікатним, тоді як меренга створює солодку повітряну шапку. Десерт також прикрашають лимонною цедрою, тонкими скибочками цитруса, ягодами або листям м’яти. Важливо не переборщити з лимонним соком: надмірна кількість рідини може зробити начинку занадто кислою або завадити їй загуснути.

Цікаві факти про лимонний пиріг

Лимонні десерти набагато старші за сучасний пиріг. Кисло-солодкі креми та пудинги з лимоном готували в Європі задовго до появи знайомої нам випічки.

Меренга має окрему історію. Техніку приготування збитих із цукром яєчних білків удосконалили в Європі у XVII столітті. Саме пізніше її почали використовувати як верхній шар для лимонного пирога.

Лимонний кремовий пиріг і лимонний пиріг із меренгою — не завжди одне й те саме. Перший зазвичай прикрашають збитими вершками, а другий — запеченими білками. Проте в історичних рецептах назви іноді перетиналися.

Лимон колись був розкішним продуктом. На початку XIX століття в США цитрусові було простіше придбати у великих портових містах, зокрема у Філадельфії, куди їх привозили з інших регіонів.

У пирога є холодні версії. Для них використовують згущене молоко, лимонний сік і вершки. Начинка густішає в холодильнику, тому духовка для такого рецепта не потрібна.

Три рецепти лимонного кремового пирога

1. Класичний лимонний пиріг зі збитими вершками

Інгредієнти для основи:

200 г пісочного печива;

80 г вершкового масла.

Для начинки:

3 яйця;

150 г цукру;

2 лимони;

250 мл молока;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

30 г вершкового масла.

Для верхнього шару:

200 мл вершків жирністю від 30%;

1–2 ст. л. цукрової пудри;

трохи лимонної цедри.

Приготування:

Печиво подрібнити на крихти, змішати з розтопленим маслом і щільно викласти у форму. Запікати основу приблизно 10 хвилин за температури 180 °C, потім охолодити. З лимонів вичавити сік і натерти цедру. Яйця збити з цукром, додати крохмаль, молоко, лимонний сік і цедру. Перелити суміш у сотейник і нагрівати на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки крем не загусне. Не доводити до активного кипіння. Зняти з вогню, додати вершкове масло та перемішати до однорідності. Викласти начинку на основу й охолодити. Вершки збити з цукровою пудрою до стійкої пишної маси. Розподілити їх поверх пирога та прикрасити цедрою. Перед подачею поставити десерт у холодильник щонайменше на 3–4 години.

2. Лимонний пиріг із кокосовою основою та білим шоколадом

Цей варіант сподобається тим, хто хоче спробувати щось цікавіше за класичну випічку. Кокос додає основі легкої горіхової солодкості, а білий шоколад робить лимонний крем більш оксамитовим. Завдяки контрасту солодкого кокоса й кислуватої начинки десерт не здається надто нудотним.

Інгредієнти для основи:

150 г кокосової стружки;

100 г подрібненого пісочного печива;

80 г вершкового масла;

1 ст. л. цукру.

Для начинки:

200 г білого шоколаду;

200 мл вершків;

100 г вершкового сиру;

сік 1 великого лимона;

цедра 1 лимона.

Для прикрашання:

кокосова стружка;

тонкі скибочки лимона або лайма.

Приготування:

Кокосову стружку злегка підсушити на сухій пательні, щоб вона стала ароматнішою. Змішати з крихтами печива, цукром і розтопленим маслом. Викласти суміш у форму, сформувати дно та бортики. Поставити в холодильник на 30 хвилин або запекти 8–10 хвилин за температури 170 °C і повністю охолодити. Білий шоколад розтопити на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. Вершки підігріти, але не кип’ятити, і поступово змішати з шоколадом. Додати вершковий сир, лимонний сік і цедру. Перемішати до гладкого крему, вилити на кокосову основу. Поставити пиріг у холодильник щонайменше на 5–6 годин, щоб начинка застигла. Перед подачею прикрасити кокосовою стружкою та скибочками цитруса.

3. Лимонний кремовий пиріг із лавандою та медом

Це більш ароматна й незвична версія десерту. Лаванда додає легких квіткових нот, а мед пом’якшує кислинку лимона. Важливо використовувати лише харчову лаванду й не додавати її забагато, інакше пиріг може набути надто різкого парфумерного аромату.

Інгредієнти для основи:

200 г пісочного печива;

80 г вершкового масла.

Для начинки:

3 яйця;

120 г меду;

100 мл лимонного соку;

цедра 2 лимонів;

150 мл вершків;

1 ч. л. харчової сушеної лаванди;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю.

Для прикрашання

збиті вершки;

трохи меду;

кілька квіток харчової лаванди.

Приготування:

Печиво подрібнити, змішати з розтопленим маслом і викласти у форму. Запікати 10 хвилин за температури 180 °C, потім охолодити. Вершки підігріти разом із лавандою, не доводячи до кипіння. Зняти з вогню, накрити й залишити на 10–15 хвилин, щоб вершки увібрали аромат. Після цього процідити. Яйця збити з медом, додати лимонний сік, цедру, крохмаль і ароматизовані вершки. Перемішати до однорідності. Вилити начинку на основу й випікати приблизно 25–30 хвилин за температури 160 °C. Середина може трохи тремтіти — після охолодження крем ущільниться. Повністю охолодити пиріг, а потім поставити в холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрасити збитими вершками, невеликою кількістю меду та кількома квітками лаванди.

День лимонного кремового пирога — нагода згадати, наскільки різноманітними можуть бути десерти з простих продуктів. Класичний варіант підійде прихильникам знайомих смаків, а кокосова основа чи лавандовий крем допоможуть відкрити страву по-новому. Головний секрет такого пирога — баланс: лимон має давати виразну кислинку, але не перебивати ніжність крему.

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