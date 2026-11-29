29 listopada w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Ciasta Cytrynowego z Kremem — deseru łączącego delikatne śmietankowe nadzienie, lekką cytrynową kwaskowatość i chrupiące ciasto. Jego historia jest związana z rozwojem amerykańskiej kultury cukierniczej, choć korzenie deserów cytrynowych sięgają znacznie dawniejszych czasów. Z okazji tego święta można upiec klasyczne ciasto lub spróbować nietypowych wariantów z kokosem, lawendą lub innymi dodatkami.

Narodowy Dzień Ciasto z Kremem Cytrynowym przypada co roku 29 listopada. Nie jest to święto państwowe, lecz nieoficjalna data kulinarna z USA. Poświęcona jest ona deserowi, który szczególnie ceni się za połączenie słodkiego kremu i wyrazistego smaku cytryny.

Dokładna historia powstania samego święta nie jest znana. Badaczom nie udało się znaleźć wiarygodnych dowodów dotyczących jego założyciela ani konkretnego roku wprowadzenia. Dlatego tę datę warto traktować jako pretekst do przypomnienia sobie o tym popularnym wypieku, podzielenia się przepisem lub przygotowania ciasta w domu. Tego dnia społeczności cukiernicze i kulinarne mogą publikować własne wariacje na temat tego deseru.

Skąd wzięło się ciasto z kremem cytrynowym

Kremy cytrynowe, budynie i ciasta przygotowywano w Europie już w średniowieczu. Wówczas cytrynę wykorzystywano nie tylko dla smaku, ale także do aromatyzowania potraw. Połączenie soku cytrusowego, jajek i cukru dawało gęste, słodko-kwaśne nadzienie, które podawano jako osobny deser lub wykorzystywano do wypieków.

Współczesne ciasto cytrynowe kształtowało się stopniowo. Ważną rolę w jego historii odegrała amerykańska kucharka i cukierniczka Elizabeth Goodfellow, która na początku XIX wieku pracowała w Filadelfii. To właśnie jej przypisuje się popularyzację puddingu cytrynowego, który podawano jako samodzielny deser lub nakładano na spód z ciasta. Właśnie z tej tradycji wywodziły się różne rodzaje amerykańskich ciast cytrynowych.

Osobną gałęzią tej historii jest ciasto cytrynowe z bezą. Jego współczesna wersja ukształtowała się w XIX wieku: delikatne cytrynowe nadzienie zaczęto łączyć z upieczoną warstwą z ubitych białek jaj. W starych przepisach takie wypieki nazywano nie tylko ciastem cytrynowym z bezą, ale także ciastem cytrynowym z kremem lub ciastem z kremem budyniowym. Z czasem nazwy i przepisy uległy rozdzieleniu, choć do dziś często są one mylone.

W jakich krajach ten deser zyskał popularność

Ciasto cytrynowe z kremem kojarzy się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Tam stało się ono częścią tradycji domowego wypieku: przygotowuje się je na rodzinne uroczystości, podaje w kawiarniach i sprzedaje w piekarniach. Szczególnie popularne są dwie wersje — z kruchym spodem i kremem cytrynowym na bazie budyniu lub z okruchami ciastek i zimnym nadzieniem śmietankowym.

W Wielkiej Brytanii i Francji desery cytrynowe są również od dawna popularne, choć tam częściej spotyka się tartę z kremem cytrynowym — lemon tart lub tarte au citron. Ma on cienkie ciasto i gęste nadzienie z soku cytrynowego, jajek, cukru i masła. Od amerykańskiego ciasta tarta ta różni się przede wszystkim konsystencją i sposobem podania: zazwyczaj nie przykrywa się jej grubą warstwą bitej śmietany.

W innych krajach istnieją własne wariacje wypieków z nadzieniem cytrynowym. We Włoszech popularne są tarty cytrynowe i desery z kremem na bazie cytrusów, a w Australii i Kanadzie można spotkać amerykańskie wersje ciasta cytrynowego. Jednak nie wszystkie te potrawy to ten sam deser: przepisy różnią się podstawą, gęstością kremu i nadzieniem. Wspólnym elementem pozostaje wyraźny cytrynowy smak, który równoważy słodycz ciasta i śmietanki.

Jakie składniki wykorzystuje się do przygotowania cytrynowego ciasta z kremem

Podstawę deseru zwykle stanowi ciasto kruche lub pokruszone ciastka. W pierwszym przypadku potrzebne są mąka, masło, cukier i jajko, a w drugim – ciastka i roztopione masło. Kruszonkę ubijamy w formie i schładzamy lub wstępnie pieczemy, aby spód stał się chrupiący.

Głównym składnikiem nadzienia jest cytryna. Wykorzystuje się świeży sok i drobno startą skórkę, ponieważ to właśnie ona nadaje deserowi intensywny cytrusowy aromat. Do nich dodaje się jajka lub żółtka, cukier, śmietankę lub mleko, a dla uzyskania gęstości — skrobię kukurydzianą. W niektórych przepisach stosuje się mleko skondensowane lub twaróg śmietankowy, dzięki którym krem staje się gęstszy i delikatniejszy.

Jako wierzchnią warstwę najczęściej wybiera się ubite śmietankę lub bezę. Śmietanka dodaje miękkości i sprawia, że smak jest delikatniejszy, podczas gdy beza tworzy słodką, przewiewną warstwę. Deser dekoruje się również skórką cytrynową, cienkimi plasterkami cytryny, jagodami lub listkami mięty. Ważne jest, aby nie przesadzić z sokiem cytrynowym: nadmierna ilość płynu może sprawić, że nadzienie będzie zbyt kwaśne lub uniemożliwi jego zgęstnienie.

Ciekawostki o cieście cytrynowym

Desery cytrynowe są znacznie starsze niż współczesne ciasto. Słodko-kwaśne kremy i budynie z cytryną przygotowywano w Europie na długo przed pojawieniem się znanego nam wypieku.

Beza ma swoją odrębną historię. Technika przygotowywania ubitych z cukrem białek jajek została udoskonalona w Europie w XVII wieku. Dopiero później zaczęto ją stosować jako wierzchnią warstwę ciasta cytrynowego.

Ciasto cytrynowe z kremem i ciasto cytrynowe z bezą – to nie zawsze to samo. Pierwsze zazwyczaj dekoruje się bitą śmietaną, a drugie – upieczonymi białkami. Jednak w historycznych przepisach nazwy te czasami się pokrywały.

Cytryna była niegdyś produktem luksusowym. Na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych owoce cytrusowe łatwiej było nabyć w dużych miastach portowych, zwłaszcza w Filadelfii, dokąd sprowadzano je z innych regionów.

Istnieją również wersje tego ciasta podawane na zimno. Do ich przygotowania używa się mleka skondensowanego, soku z cytryny i śmietanki. Nadzienie gęstnieje w lodówce, dlatego do tego przepisu nie jest potrzebny piekarnik.

Trzy przepisy na cytrynowe ciasto z kremem

1. Klasyczne ciasto cytrynowe z bitą śmietaną

Składniki na spód:

200 g ciastek kruchych;

80 g masła.

Na nadzienie:

3 jajka;

150 g cukru;

2 cytryny;

250 ml mleka;

2 łyżki stołowe skrobi kukurydzianej;

30 g masła.

Na wierzch:

200 ml śmietanki o zawartości tłuszczu co najmniej 30%;

1–2 łyżki cukru pudru;

odrobina skórki cytrynowej.

Przygotowanie:

Ciastka pokruszyć na okruchy, wymieszać z roztopionym masłem i ciasno ułożyć w formie. Piec spód przez około 10 minut w temperaturze 180 °C, a następnie ostudzić. Z cytryn wycisnąć sok i zetrzeć skórkę. Jajka ubić z cukrem, dodać skrobię, mleko, sok z cytryny i skórkę. Przelać mieszankę do rondla i podgrzewać na małym ogniu, ciągle mieszając, aż krem zgęstnieje. Nie doprowadzać do intensywnego wrzenia. Zdjąć z ognia, dodać masło i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Wyłożyć nadzienie na spód i ostudzić. Śmietankę ubić z cukrem pudrem na sztywną, puszystą masę. Rozsmarować ją na wierzchu ciasta i udekorować skórką cytrynową. Przed podaniem wstawić deser do lodówki na co najmniej 3–4 godziny.

2. Ciasto cytrynowe z kokosowym spodem i białą czekoladą

Ta wersja spodoba się tym, którzy chcą spróbować czegoś ciekawszego niż klasyczne wypieki. Kokos nadaje spodowi delikatną orzechową słodycz, a biała czekolada sprawia, że krem cytrynowy jest bardziej aksamitny. Dzięki kontrastowi między słodkim kokosem a lekko kwaśnym nadzieniem deser nie wydaje się zbyt mdły.

Składniki na spód:

150 g wiórków kokosowych;

100 g pokruszonych herbatników kruchych;

80 g masła śmietankowego;

1 łyżka stołowa cukru.

Na nadzienie:

200 g białej czekolady;

200 ml śmietanki;

100 g twarogu;

sok z 1 dużej cytryny;

skórka z 1 cytryny.

Do dekoracji:

wiórki kokosowe;

cienkie plasterki cytryny lub limonki.

Przygotowanie:

Wiórki kokosowe lekko podsuszyć na suchej patelni, aby nabrały aromatu. Wymieszać z okruchami ciastek, cukrem i roztopionym masłem. Przełożyć mieszankę do formy, uformować spód i boki. Wstawić do lodówki na 30 minut lub piec przez 8–10 minut w temperaturze 170 °C, a następnie całkowicie ostudzić. Białą czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce, podgrzewając w krótkich impulsach. Śmietankę podgrzać, ale nie doprowadzać do wrzenia, i stopniowo wymieszać z czekoladą. Dodać ser śmietankowy, sok z cytryny i skórkę. Wymieszać do uzyskania gładkiej konsystencji, a następnie wylać na kokosową podstawę. Wstawić ciasto do lodówki na co najmniej 5–6 godzin, aby nadzienie stwardniało. Przed podaniem udekorować wiórkami kokosowymi i plasterkami cytrusów.

3. Cytrynowy tort kremowy z lawendą i miodem

To bardziej aromatyczna i nietypowa wersja tego deseru. Lawenda nadaje mu delikatne nuty kwiatowe, a miód łagodzi kwaśny smak cytryny. Ważne jest, aby używać wyłącznie lawendy spożywczej i nie dodawać jej zbyt dużo, w przeciwnym razie ciasto może nabrać zbyt ostrego, perfumowego zapachu.

Składniki na spód:

200 g ciastek kruchych;

80 g masła.

Na nadzienie:

3 jajka;

120 g miodu;

100 ml soku z cytryny;

skórka z 2 cytryn;

150 ml śmietanki;

1 łyżeczka suszonej lawendy spożywczej;

1 łyżka stołowa skrobi kukurydzianej.

Do dekoracji

ubita śmietana;

odrobina miodu;

kilka kwiatów lawendy spożywczej.

Przygotowanie:

Ciastka pokruszyć, wymieszać z roztopionym masłem i wyłożyć do formy. Piec przez 10 minut w temperaturze 180 °C, a następnie ostudzić. Śmietankę podgrzać wraz z lawendą, nie doprowadzając do wrzenia. Zdjąć z ognia, przykryć i odstawić na 10–15 minut, aby śmietanka nabrała aromatu. Następnie przecedzić. Jajka ubić z miodem, dodać sok z cytryny, skórkę, skrobię i aromatyzowaną śmietankę. Wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Wlać nadzienie na spód i piec około 25–30 minut w temperaturze 160 °C. Środek może lekko drgać — po ostygnięciu krem zgęstnieje. Ciasto należy całkowicie ostudzić, a następnie wstawić do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem udekorować bitą śmietaną, niewielką ilością miodu i kilkoma kwiatami lawendy.

Dzień cytrynowego tortu z kremem — to okazja, by przypomnieć sobie, jak różnorodne mogą być desery przygotowane z prostych składników. Klasyczna wersja spodoba się miłośnikom znanych smaków, a kokosowe ciasto lub krem lawendowy pozwolą odkryć to danie na nowo. Głównym sekretem takiego ciasta jest równowaga: cytryna powinna nadawać wyraźną kwaskowatość, ale nie przytłoczyć delikatności kremu.

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