W Madrycie w Hiszpanii „Real” przegrał z „Deportivo Alavés” 1:2 w meczu 14. kolejki La Ligi. Kylian Mbappé strzelił jedynego gola gospodarzy, a Jude Bellingham pod koniec spotkania otrzymał drugą żółtą kartkę i został wyrzucony z boiska.

Jak podaje Interia Sport, goście otworzyli wynik w 22. minucie. Obrońca madrytczyków Dean Huijsen nieudanie próbował podać do Thibauta Courtois, piłkę przechwycił napastnik „Alavés” Toni Martínez i oddał skuteczny strzał. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości 0:1.

Drugi gol Alavés i odpowiedź Mbappé

Na początku drugiej połowy „Alavés” ponownie trafiło do siatki, ale gol został anulowany z powodu spalonego. W 61. minucie Ángel Pérez zdobył bramkę już zgodnie z przepisami i podwoił przewagę swojej drużyny. „Real” zmniejszył stratę w 69. minucie: po szybko rozegranym rzucie rożnym Mbappé pokonał bramkarza rywali.

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Madrycki zespół miał piłkę przez 72% czasu i oddał 25 strzałów wobec ośmiu „Alavés”. W światło bramki „Real” strzelił osiem razy, a goście — dwa.

VAR anulował rzut karny dla gospodarzy

Pod koniec meczu Bellingham upadł w polu karnym „Alavés”, a arbiter początkowo podyktował rzut karny. Po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR sędzia anulował jedenastkę, uznając zachowanie angielskiego piłkarza za próbę wymuszenia faulu. Bellingham otrzymał drugą żółtą kartkę, która oznaczała dla niego czerwoną kartkę.

Do końcowego gwizdka „Real” nie zdołał wyrównać. Porażka nie pozwoliła madrytczykom tymczasowo dogonić „Barcelony”, do której przed tym meczem tracili trzy punkty.

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