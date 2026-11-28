Co najmniej 21 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło w wyniku nalotu sił zbrojnych Mjanmy na dom, w którym odbywało się wesele, w miejscowości Mobyè na wschodzie kraju. Ponad 40 kolejnych osób zostało rannych, informuje RMF24, powołując się na AFP.

Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła

Pracownik fundacji Nway Oo Yaung Chi, która pomaga osobom przesiedlonym z powodu wojny domowej w Mjanmie, potwierdził AFP informację o 21 zabitych. Wcześniej agencja, powołując się na świadka akcji ratunkowej, informowała o 17 ofiarach.

Świadek powiedział AFP, że usłyszał w pobliżu dźwięk samolotu, a po eksplozji zobaczył gęsty dym nad miejscem uderzenia. Agencja zaznaczyła, że na tym etapie nie mogła niezależnie zweryfikować zdjęć ani relacji świadka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o ataku w regionie Magway

Według Reutersa w czwartek w miejscowości Sinbaungwe w regionie Magway w wyniku działań sił rządowych zginęło co najmniej 30 osób. Agencja powołała się na świadków oraz opozycyjny Rząd Jedności Narodowej Mjanmy. Według tych danych celami były szkoła i klasztor, w którym w chwili bombardowania odbywała się ceremonia religijna.

Opozycyjny rząd oświadczył, że podczas tego ataku użyto bomb lotniczych, 14 pocisków artyleryjskich i siedmiu dronów kamikaze. Według jego wyliczeń od 1 lutego 2021 roku do końca października 2026 roku siły rządowe przeprowadziły 15 327 nalotów, w których zginęło 6467 cywilów. W Mjanmie od 2021 roku trwa wojna domowa, która rozpoczęła się po wojskowym zamachu stanu i odsunięciu Aung San Suu Kyi od władzy.

Czytaj nas na