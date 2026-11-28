W Austrii ponownie zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o szpiegostwo, którzy około dwa tygodnie temu zostali zwolnieni z aresztu.

„Prokuratura w Wiedniu potwierdziła, że obaj oskarżeni – pracownicy ukraińskiego wywiadu wojskowego – ponownie znajdują się w areszcie. Ponieważ jednak sprawa ma charakter tajny, nie udało się uzyskać oficjalnie żadnych dodatkowych informacji” – czytamy w komunikacie.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, powołujące się na źródła, przyczyną ponownego zatrzymania mogła być analiza nośników danych zabezpieczonych u podejrzanych – w szczególności telefonów komórkowych i komputerów. Rzekomo znaleziono na nich dowody na to, że mężczyźni planowali prowadzić w Wielkiej Brytanii nielegalne operacje wywiadowcze. Chodziło w szczególności o porwania osób, które chcieliby postawić przed sądem na Ukrainie.

Pierwsze zatrzymanie dwóch domniemanych agentów wywiadu wojskowego zyskało rozgłos również z powodu późniejszego aresztowania w Wiedniu ukraińskiego dziennikarza śledczego Mykhaila Tkach i jego operatora Yaroslava Bondarenka. Operator odniósł obrażenia podczas zatrzymania. Był podejrzany o współpracę z pracownikami wywiadu i, według informacji podanych przez redakcję, podejrzenie to nadal pozostaje aktualne.

Jak informowano, szef działu śledczego „Ukrainskiej Prawdy” Mykhajło Tkach oraz operator Jarosław Bondarenko zostali zatrzymani w Wiedniu 8 października podczas wykonywania zadania dziennikarskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz ambasada Ukrainy w Wiedniu szybko zaangażowały się w rozwiązanie tej sytuacji i zażądały od strony austriackiej oficjalnych wyjaśnień.

W piątek Tkach został zwolniony z aresztu. Później, po udzieleniu pomocy medycznej i przeprowadzeniu czynności śledczych, zwolniono również jego kolegę.

Później okazało się, że nakazy aresztowania Tkacza i jego operatora wydano w ramach śledztwa dotyczącego dwóch innych obywateli Ukrainy, zatrzymanych pod zarzutem szpiegostwa.

Informuje o tym ORF.

Wcześniej w USA zatrzymano obywatela Rosji Igora Diewa, którego podejrzewa się o próbę szpiegowania firmy technologicznej Palantir z Doliny Krzemowej. Mężczyzna śledził pracowników firmy, fotografował ich laptopy i zbierał informacje o miejscach zamieszkania pracowników.

Przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii 41-letni oficer armii amerykańskiej, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, został przekazany pod opiekę amerykańskich sił zbrojnych.

W Brukseli w Belgii pracownicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przechodzą szkolenia z zakresu kontrwywiadu, podczas których symulowane są sposoby pozyskiwania poufnych danych.

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