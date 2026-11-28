奥地利再次羁押了两名乌克兰公民，他们涉嫌间谍活动，约两周前曾获释。

“维也纳检察院证实，这两名被告——乌克兰军事情报部门的工作人员——目前再次被羁押。不过，由于此案属于机密，未能获得更多官方信息，”报道称。

据该媒体援引消息人士称，再次拘留的原因可能是对从嫌疑人处查获的信息载体——特别是手机和电脑——的分析结果。 据称，在这些设备中发现了证据，证明这两名男子曾计划在英国开展非法间谍活动。具体而言，包括绑架那些他们希望在乌克兰将其送上法庭的人。

这两名疑似军事情报人员的首次被捕之所以引起广泛关注，还因为随后在维也纳，乌克兰调查记者米哈伊尔·特卡奇及其摄像师雅罗斯拉夫·邦达连科也被逮捕。 摄像师在被拘留时受了伤。他曾被怀疑与情报人员合作，据该媒体报道，这一怀疑仍然存在。

据报道，“乌克兰真相”调查部负责人米哈伊尔·特卡奇和摄像师雅罗斯拉夫·邦达连科于10月8日在维也纳执行新闻任务时被拘留。 乌克兰外交部和乌克兰驻维也纳大使馆迅速介入此事，要求奥地利方面作出正式解释。

周五，特卡奇获释。随后，在接受医疗救助并完成调查程序后，其同事也被释放。

后来查明，对特卡奇及其摄像师的逮捕令是在针对另外两名因涉嫌间谍活动而被拘留的乌克兰公民的调查过程中签发的。

奥地利广播公司（ORF）报道了这一消息。

此前，美国拘留了一名俄罗斯公民伊戈尔·迪尤，他涉嫌试图对硅谷的科技公司Palantir进行间谍活动。 该男子曾跟踪该公司员工，拍摄其笔记本电脑照片，并收集员工住址信息。

需要指出的是，在英国，一名涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的41岁美国陆军军官已被移交美国军方羁押。

在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会和欧洲议会的员工正在接受反间谍培训，培训中会模拟获取机密数据的方法。

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