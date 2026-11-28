在德国黑森州韦特施塔特市，Wingcopter公司的安保措施已得到加强，该公司正与乌克兰合作伙伴共同筹备为乌克兰生产侦察无人机。

周五深夜，该企业园区内被强力探照灯照得通明，附近还有多辆警车巡逻。执法部门代表表示，“认为有必要为该公司采取保护措施”。

据7aktuell图片社报道，厂区内及周边共有多达15辆警车。此前未曾有关于具体袭击或其他事件的报道。预计加强的安全措施将在未来几晚继续实施。

据《图片报》报道，此次加强安保是因一项新的国防订单。数日前有消息称，德国将拨款约3400万欧元用于建设无人机生产设施。

为实施该项目，德国公司Wingcopter与隶属于TAF Industries的乌克兰公司Shadow Flytech在德国成立了一家合资企业。 计划投产乌克兰BABKA侦察无人机和德国Wingcopter 262无人机。

该公司表示，在初期阶段，将向乌克兰武装部队供应大量无人机。不过，目前尚未透露未来生产的具体地点。

《图片报》报道了这一消息。

值得一提的是，德国国防集团莱茵金属（Rheinmetall）很可能不会继续推进在乌克兰建设年产能25万发的155毫米炮弹生产厂项目。 据称，原因在于乌克兰国防工业自身生产能力的提升。

此前，德国防务集团莱茵金属已向乌克兰交付了首批155毫米口径炮弹，这些炮弹是在该公司位于德国下萨克森州乌恩特吕斯的“Werk Niedersachsen”新工厂生产的。

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