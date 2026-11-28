В Австрии вновь взяли под стражу двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже, которые около двух недель назад были освобождены из-под стражи.

«Прокуратура Вены подтвердила, что оба обвиняемых — сотрудники военной разведки Украины — вновь находятся под стражей. Однако, поскольку дело является секретным, официально больше информации получить не удалось», — говорится в сообщении.

По данным издания со ссылкой на источники, причиной повторного задержания мог стать анализ изъятых у подозреваемых носителей информации — в частности, мобильных телефонов и компьютеров. На них якобы нашли доказательства того, что мужчины планировали проводить в Великобритании незаконные разведывательные операции. Речь шла, в частности, о похищении людей, которых хотели бы привлечь к суду в Украине.

Первоначальное задержание двух предполагаемых агентов военной разведки получило огласку также из-за последующего ареста в Вене украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора Ярослава Бондаренко. Оператор получил травмы во время задержания. Его подозревали в сотрудничестве с сотрудниками разведки, и, по информации издания, это подозрение остается в силе.

Как сообщалось, руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали в Вене 8 октября во время выполнения журналистского задания. МИД Украины и украинское посольство в Вене оперативно подключились к урегулированию ситуации и потребовали от австрийской стороны официальных объяснений.

В пятницу Ткача освободили из-под стражи. Впоследствии, после оказания медицинской помощи и проведения следственных действий, отпустили и его коллегу.

Позже выяснилось, что ордера на арест Ткача и его оператора были выданы в рамках расследования в отношении двух других граждан Украины, задержанных по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает ORF.

Ранее в США задержали гражданина России Игоря Дью, которого подозревают в попытке шпионажа за технологической компанией Palantir из Кремниевой долины. Мужчина следил за сотрудниками компании, фотографировал их ноутбуки и собирал информацию о местах проживания сотрудников.

Напомним, в Великобритании 41-летнего офицера армии США, которого подозревают в шпионаже в пользу России, передали под стражу американским военным.

В Брюсселе, Бельгия, сотрудники Европейской комиссии и Европейского парламента проходят тренинги по контрразведке, в ходе которых моделируются способы получения конфиденциальных данных.

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