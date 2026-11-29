В Мадриде, Испания, «Реал» уступил «Депортиво Алавес» со счётом 1:2 в матче 14-го тура Ла Лиги. Килиан Мбаппе забил единственный гол хозяев, а Джуд Беллингем в конце встречи получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Как сообщает Interia Sport, гости открыли счёт на 22-й минуте. Защитник мадридцев Дин Хёйсен неудачно пытался отдать передачу Тибо Куртуа, мяч перехватил нападающий «Алавеса» Тони Мартинес и нанёс результативный удар. Первый тайм завершился при преимуществе гостей — 0:1.

Второй гол «Алавеса» и ответ Мбаппе

В начале второго тайма «Алавес» отличился ещё раз, но гол был отменён из-за офсайда. На 61-й минуте Анхель Перес забил уже по правилам и удвоил преимущество своей команды. «Реал» сократил отставание на 69-й минуте: после быстро разыгранного углового Мбаппе переиграл вратаря соперников.

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Мадридская команда владела мячом 72% времени и нанесла 25 ударов против восьми у «Алавеса». В створ ворот «Реал» пробил восемь раз, тогда как гости — дважды.

VAR отменил пенальти для хозяев

В конце матча Беллингем упал в штрафной площади «Алавеса», и арбитр сначала назначил пенальти. После просмотра эпизода на мониторе VAR судья отменил одиннадцатиметровый, расценив действия английского футболиста как попытку вынудить фол. Беллингем получил вторую жёлтую карточку, которая стала для него красной.

До финального свистка «Реал» не смог сравнять счёт. Поражение не позволило мадридцам временно догнать «Барселону», от которой команда до этого матча отставала на три очка.

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