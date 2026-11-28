46,4 % граждан Польши хотели бы видеть нового премьер-министра, если нынешняя правящая коалиция сохранит власть после следующих парламентских выборов.

Речь идет о замене Дональда Туска на посту главы правительства.

По результатам опроса SW Research для издания Rzeczpospolita, 29,9% респондентов выступают против смены премьера, а ещё 23,7% не определились со своей позицией.

Больше всего сторонников смены главы правительства среди молодежи до 24 лет — такую точку зрения поддерживают 61% опрошенных в этой возрастной группе. Меньше всего — среди поляков в возрасте от 50 лет, где за смену премьера выступают 39%.

Опрос проводился 24–25 ноября 2026 года среди 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет.

Источник: Rzeczpospolita.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Польши Дональда Туска в связи со своими словами о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в ходе комментария американский лидер перепутал Туска с президентом Польши Каролем Навроцким.

В Польше 47% респондентов не верят, что нынешняя правительственная коалиция во главе с Дональдом Туском останется у власти после парламентских выборов 2027 года.

В Польше заместитель министра по фондам и региональной политике Ян Шишко заявил, что обратился к премьер-министру Дональду Туску с просьбой освободить его от должности государственного секретаря в министерстве. Шишко является политиком партии «Польша 2050». Своё обращение он обнародовал в заявлении.

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