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46,4% громадян Польщі хотіли б бачити нового прем’єр-міністра, якщо нинішня правляча коаліція зберегне владу після наступних парламентських виборів.

Йдеться про заміну Дональда Туска на посаді глави уряду.

За результатами опитування SW Research для видання Rzeczpospolita, 29,9% респондентів виступають проти зміни прем’єра, а ще 23,7% не визначилися зі своєю позицією.

Найбільше прихильників зміни глави уряду серед молоді до 24 років — таку думку підтримує 61% опитаних у цій віковій групі. Найменше — серед поляків віком від 50 років, де за зміну прем’єра виступають 39%.

Опитування проводили 24–25 листопада 2026 року серед 800 інтернет-користувачів віком від 18 років.

Джерело: Rzeczpospolita.

Президент США Дональд Трамп відреагував на критику прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска через свої слова про дружбу з російським правителем Владіміром Путіним. Водночас під час коментаря американський лідер переплутав Туска з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

У Польщі 47% респондентів не вірять, що нинішня урядова коаліція на чолі з Дональдом Туском залишиться при владі після парламентських виборів 2027 року.

У Польщі заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко заявив, що звернувся до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням звільнити його з посади державного секретаря у міністерстві. Шишко є політиком партії «Польща 2050». Своє звернення він оприлюднив у заяві.

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