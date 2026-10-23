Заступник міністра Ян Шишко попросив Туска звільнити його з посади — RMF24

У Польщі заступник міністра фондів і регіональної політики Ян Шишко заявив, що звернувся до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням звільнити його з посади державного секретаря у міністерстві. Шишко є політиком партії «Польща 2050». Своє звернення він оприлюднив у заяві.

Заява Шишка

У заяві Шишко написав: «Zwróciłem się do Premiera Donalda Tuska o odwołanie mnie ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej». Про це повідомляє RMF24.

Попередня кадрова заява

Напередодні про свій відхід із уряду повідомила міністерка Катажина Пелчинська-Наленч. Це повідомлення передувало заяві Шишка.

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RMF24 не уточнило причин рішення Шишка та не повідомило, чи прем’єр уже розглянув його звернення. Видання також не навело строків можливого звільнення.

Повідомлення RMF24 було опубліковано 23 жовтня. У матеріалі зазначено, що додаткова інформація щодо кадрових змін має з’явитися згодом.

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