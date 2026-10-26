Президентські вибори у Болгарії перейдуть до другого туру — Der Spiegel

У Болгарії президентські вибори перейдуть до другого туру: за посаду глави держави змагатимуться чинна президентка Іліяна Йотова та колишній очільник тимчасового уряду Андрей Гюров, повідомляє Der Spiegel.

Результати першого туру

За проєкцією болгарського соціологічного інституту Mjara, Йотова здобула 35% голосів, а Гюров — 31,9%. Жоден із кандидатів не отримав абсолютної більшості.

Явка становила 22,2%, що, за даними видання, значно нижче за необхідний рівень понад 50%. Другий тур має відбутися наступної неділі. У передвиборчих опитуваннях перевага Йотової над опонентом була більшою, ніж показують нинішні проєкції.

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Зовнішньополітичний вимір

50-річного Гюрова підтримує реформаторський ліберально-консервативний опозиційний табір. Der Spiegel називає його прозахідним кандидатом. Наразі невідомо, чи зможе він залучити додаткові голоси у другому турі.

Війна Росії проти України надає виборам зовнішньополітичного значення, зазначає видання. Виборці також вирішуватимуть, чи обере Болгарія, яка входить до ЄС і НАТО та розташована на східному фланзі Альянсу, послідовніший західний курс, якого можна очікувати від Гюрова. Колишня журналістка Йотова натомість неодноразово виступала за завершення війни шляхом переговорів.

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