Президентские выборы в Болгарии перейдут во второй тур: за пост главы государства будут бороться действующая президент Илияна Йотова и бывший глава временного правительства Андрей Гюров, сообщает Der Spiegel.

Результаты первого тура

Согласно прогнозу болгарского социологического института Mjara, Йотова получила 35% голосов, а Гюров — 31,9%. Ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства.

Явка составила 22,2%, что, по данным издания, значительно ниже необходимого уровня более 50%. Второй тур должен состояться в следующее воскресенье. В предвыборных опросах преимущество Йотовой над оппонентом было больше, чем показывают нынешние прогнозы.

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Внешнеполитическое измерение

50-летнего Гюрова поддерживает реформаторский либерально-консервативный оппозиционный лагерь. Der Spiegel называет его прозападным кандидатом. Пока неизвестно, сможет ли он привлечь дополнительные голоса во втором туре.

Война России против Украины придает выборам внешнеполитическое значение, отмечает издание. Избиратели также будут решать, выберет ли Болгария, входящая в ЕС и НАТО и расположенная на восточном фланге Альянса, более последовательный западный курс, которого можно ожидать от Гюрова. Бывшая журналистка Йотова, напротив, неоднократно выступала за завершение войны путем переговоров.

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