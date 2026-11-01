В США в преддверии промежуточных выборов более 52 млн человек уже проголосовали по почте или досрочно на избирательных участках. По данным Daily Maverick, 3 ноября американцы должны избрать всех 435 членов Палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также должностных лиц штатов и местного уровня.

Издание отмечает, что Демократической партии для контроля над Палатой представителей необходим чистый прирост трех мест, а для контроля над Сенатом — четырех. Если состав Сената разделится поровну — 50 на 50, решающий голос будет у вице-президента Джей Ди Вэнса.

Явка и стоимость жизни

Daily Maverick называет явку избирателей и погоду в день голосования среди ключевых факторов выборов. Неблагоприятные погодные условия, в частности снег, мокрый снег или сильные ливни, исторически могут снижать участие избирателей, особенно демократов и людей с более низкими доходами, пользующихся общественным транспортом.

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Одной из центральных тем кампании издание называет рост стоимости жизни. Он включает подорожание товаров и услуг, цены на топливо, процентные ставки по кредитам, а также расходы на жилье и автомобили. Daily Maverick также пишет, что часть избирателей связывает рост цен с тарифами, введенными президентом Дональдом Трампом.

Ключевые гонки в штатах

Особое внимание привлекают сенатская гонка в Мичигане, где демократ Абдул Эль-Сайед соперничает с республиканцем Майком Роджерсом, а также Аляска. Там действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан баллотируется против демократки Мэри Пелтолы и еще одного кандидата-республиканца Дэна Джея Салливана.

В материале также говорится, что Министерство юстиции США добивается превентивных судебных запретов в отношении результатов выборов на Аляске еще до подсчета голосов. В Техасе, по данным издания, Илон Маск вложил сотни миллионов долларов в поддержку генерального прокурора штата Кена Пакстона в его сенатской кампании против конгрессмена Джеймса Таларико.

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