Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел митинги в Дубьюке, штат Айова, и Салине, штат Канзас, накануне промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Он призвал избирателей поддержать кандидатов Республиканской партии и сохранить ее контроль над обеими палатами Конгресса, сообщает Anadolu Agency.

Призыв поддержать республиканцев

Выступая в Салине, Трамп заявил, что избрание республиканских Палаты представителей и Сената позволит продолжить политику «Америка прежде всего». Он также призвал жителей Канзаса поддержать сенатора-республиканца Роджера Маршалла, который баллотируется на переизбрание, а также кандидата от республиканцев на пост губернатора Тая Мастерсона.

Президент подчеркнул, что избиратели должны прийти на участки, чтобы республиканцы могли продолжить свою политику в течение следующих двух лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Озвученные приоритеты

Трамп обозначил приоритеты, которые, по его словам, республиканцы будут продвигать в случае сохранения контроля над Конгрессом. Среди них — более жесткие ограничения в иммиграционной политике, требования относительно удостоверения личности избирателя и подтверждения гражданства, а также запрет городов-убежищ.

Кроме того, он выступил за смертную казнь для крупных наркоторговцев, торговцев людьми и лиц, осужденных за убийство сотрудника правоохранительных органов. Госсекретарь Марко Рубио, который кратко выступил на митинге в Канзасе, похвалил политику Трампа в сфере национальной безопасности.

Промежуточные выборы 3 ноября определят контроль над обеими палатами Конгресса США. На голосование вынесены все 435 мест в Палате представителей и 35 мест в Сенате.

Читай нас в