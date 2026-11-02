В Конституционном трибунале Польши рассмотрения ожидает 1171 дело. Такую статистику 2 ноября опубликовали на сайте учреждения вместе с видеообращением судьи Анны Корвин-Пётровской, сообщает RMF24.

Корвин-Пётровская заявила, что предварительный аудит показал: более 700 делам ещё не дали ход. По её словам, дела будут распределять по чётким и прозрачным критериям и оперативно рассматривать.

Структура дел

Согласно опубликованной статистике, 706 из 1171 дел находятся на этапе предварительного контроля. Среди них — 682 конституционные жалобы, девять представлений о проверке конституционности законов и 15 представлений относительно актов подзаконного уровня.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ещё 349 конституционным жалобам уже дали ход. Также рассмотрения ожидают 70 представлений в порядке абстрактного контроля, шесть представлений президента Польши в порядке превентивного контроля, три спора о компетенции между центральными конституционными органами и 37 правовых вопросов от судов. Более пяти лет не рассматриваются 55 конституционных жалоб и восемь правовых вопросов.

Собрание судей и спор

Корвин-Пётровская созвала на вторник, 3 ноября, общее собрание судей Конституционного трибунала. Начало назначено на 15:30, а заявленной целью является принятие бюджетного плана учреждения на 2027 год. Она также сказала, что каждый судья, занимающий должность, может попасть в здание трибунала по индивидуальному согласованию. По её словам, ограничения на вход со стороны аллеи Шуха связаны с безопасностью и рекомендациями полиции.

Богдан Свенчковский, в отношении которого Корвин-Пётровская объявила перерыв в исполнении обязанностей, заявил, что он и судьи, которых он назвал легитимными, не будут участвовать в мероприятиях, организованных «судьями-узурпаторами», в том числе в запланированном собрании. Президент Польши Кароль Навроцкий также считает, что Корвин-Пётровская не является судьёй трибунала. Она входит в группу из пяти человек, избранных Сеймом нынешнего созыва, которых президент не пригласил для принесения присяги; они принесли её во время церемонии в Сейме по формуле «перед президентом».

Читай нас в