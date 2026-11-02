W polskim Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie czeka 1171 spraw. Takie statystyki opublikowano 2 listopada na stronie internetowej instytucji wraz z nagraniem wystąpienia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, informuje RMF24.

Korwin-Piotrowska oświadczyła, że wstępny audyt wykazał, iż ponad 700 sprawom nie nadano jeszcze biegu. Jak powiedziała, sprawy będą przydzielane według jasnych i przejrzystych kryteriów oraz rozpatrywane sprawnie.

Struktura spraw

Według opublikowanych statystyk 706 z 1171 spraw znajduje się na etapie wstępnej kontroli. Wśród nich jest 682 skarg konstytucyjnych, dziewięć wniosków o zbadanie konstytucyjności ustaw oraz 15 wniosków dotyczących aktów rangi podustawowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kolejnym 349 skargom konstytucyjnym nadano już bieg. Na rozpatrzenie czeka także 70 wniosków w trybie kontroli abstrakcyjnej, sześć wniosków prezydenta Polski w trybie kontroli prewencyjnej, trzy spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa oraz 37 pytań prawnych od sądów. Od ponad pięciu lat nierozpatrywanych pozostaje 55 skarg konstytucyjnych i osiem pytań prawnych.

Zgromadzenie sędziów i spór

Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek, 3 listopada, zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Początek wyznaczono na godz. 15:30, a deklarowanym celem jest przyjęcie planu budżetowego instytucji na 2027 rok. Powiedziała również, że każdy sędzia sprawujący urząd może wejść do budynku trybunału po indywidualnym uzgodnieniu. Według niej ograniczenia wejścia od strony alei Szucha są związane z bezpieczeństwem i zaleceniami policji.

Bogdan Święczkowski, w sprawie którego Korwin-Piotrowska ogłosiła przerwę w wykonywaniu obowiązków, oświadczył, że on oraz sędziowie, których nazwał legalnymi, nie będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez „sędziów-uzurpatorów”, w tym w zaplanowanym zgromadzeniu. Prezydent Polski Karol Nawrocki również uważa, że Korwin-Piotrowska nie jest sędzią trybunału. Należy ona do grupy pięciu osób wybranych przez Sejm obecnej kadencji, których prezydent nie zaprosił do złożenia ślubowania; złożyły je podczas ceremonii w Sejmie według formuły „przed prezydentem”.

Czytaj nas na