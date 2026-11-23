23 listopada Stany Zjednoczone oświadczyły, że Ukraina i Rosja powinny zaprzestać wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną i łańcuchy dostaw żywności. Ponadto Waszyngton nalega na przywrócenie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

USA przedstawiły swoje żądania wobec Ukrainy i Rosji

Negrea stwierdził, że ataki Ukrainy i Rosji zagrażają globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu.

„Po raz kolejny wzywamy Rosję i Ukrainę do zaprzestania ataków na całą infrastrukturę energetyczną i łańcuchy dostaw żywności. Komercyjna żegluga musi odbywać się bezpiecznie i bez przeszkód” – powiedział.

Według niego ataki na cywilną infrastrukturę portową i żeglugę handlową:

narażają na niebezpieczeństwo życie ludności cywilnej,

podważają swobodę żeglugi,

ograniczają eksport produktów rolnych,

stanowią zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Dyplomata zaznaczył, że w wyniku ataków na Morzu Czarnym zboże, nawozy i ładunki żywnościowe lądują na dnie morza, marynarze z różnych krajów giną lub odnoszą rany, a ukraińscy rolnicy borykają się z trudnościami przy eksporcie swoich produktów.

Wezwał Rosję i Ukrainę, by „nie nakładały dodatkowego obciążenia na globalny system żywnościowy”.

Działania pokojowe USA

Negrea podkreślił, że Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie humanitarnej pomocy żywnościowej, a miejsca jej dystrybucji nie powinny stać się celami ataków.

„Najlepszym sposobem na ochronę dostaw żywności przez Morze Czarne jest zakończenie wojny” – powiedział.

Twierdzi on, że Waszyngton, w ścisłej współpracy z Kijowem i partnerami europejskimi, pracuje nad czterema kierunkami przyszłego porozumienia:

wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy przed nową agresją;

perspektywę przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej;

kompleksowym planem powojennej odbudowy gospodarczej z udziałem partnerów europejskich, Banku Światowego i innych organizacji;

konkretnych ustaleń dotyczących mechanizmów bezpieczeństwa po osiągnięciu porozumienia pokojowego.

Dodał, że Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować prace w oparciu o negocjacje w Abu Zabi, w ścisłej współpracy z Ukrainą, Rosją, przedstawicielami Europy, NATO i UE.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie zastępcy stałego przedstawiciela USA przy ONZ Dana Negrea wygłoszone podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ukraina jest gotowa w najbliższym czasie przeprowadzić czterostronne rozmowy z udziałem Europy, USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny, jednak przed tym spotkaniem Kijów, Waszyngton i partnerzy europejscy muszą uzgodnić wspólny porządek obrad.

Przypomnijmy, że Departament Stanu USA stwierdza, iż Ukraina przejęła inicjatywę i wygrywa wojnę.

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