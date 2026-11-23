Stany Zjednoczone wzywają Ukrainę i Rosję do zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną i żeglugę
23 listopada Stany Zjednoczone oświadczyły, że Ukraina i Rosja powinny zaprzestać wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną i łańcuchy dostaw żywności. Ponadto Waszyngton nalega na przywrócenie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.
USA przedstawiły swoje żądania wobec Ukrainy i Rosji
Negrea stwierdził, że ataki Ukrainy i Rosji zagrażają globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu.
„Po raz kolejny wzywamy Rosję i Ukrainę do zaprzestania ataków na całą infrastrukturę energetyczną i łańcuchy dostaw żywności. Komercyjna żegluga musi odbywać się bezpiecznie i bez przeszkód” – powiedział.
Według niego ataki na cywilną infrastrukturę portową i żeglugę handlową:
narażają na niebezpieczeństwo życie ludności cywilnej,
podważają swobodę żeglugi,
ograniczają eksport produktów rolnych,
stanowią zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.
Dyplomata zaznaczył, że w wyniku ataków na Morzu Czarnym zboże, nawozy i ładunki żywnościowe lądują na dnie morza, marynarze z różnych krajów giną lub odnoszą rany, a ukraińscy rolnicy borykają się z trudnościami przy eksporcie swoich produktów.
Wezwał Rosję i Ukrainę, by „nie nakładały dodatkowego obciążenia na globalny system żywnościowy”.
Działania pokojowe USA
Negrea podkreślił, że Stany Zjednoczone udzielają Ukrainie humanitarnej pomocy żywnościowej, a miejsca jej dystrybucji nie powinny stać się celami ataków.
„Najlepszym sposobem na ochronę dostaw żywności przez Morze Czarne jest zakończenie wojny” – powiedział.
Twierdzi on, że Waszyngton, w ścisłej współpracy z Kijowem i partnerami europejskimi, pracuje nad czterema kierunkami przyszłego porozumienia:
wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy przed nową agresją;
perspektywę przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej;
kompleksowym planem powojennej odbudowy gospodarczej z udziałem partnerów europejskich, Banku Światowego i innych organizacji;
konkretnych ustaleń dotyczących mechanizmów bezpieczeństwa po osiągnięciu porozumienia pokojowego.
Dodał, że Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować prace w oparciu o negocjacje w Abu Zabi, w ścisłej współpracy z Ukrainą, Rosją, przedstawicielami Europy, NATO i UE.
Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie zastępcy stałego przedstawiciela USA przy ONZ Dana Negrea wygłoszone podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Ukraina jest gotowa w najbliższym czasie przeprowadzić czterostronne rozmowy z udziałem Europy, USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny, jednak przed tym spotkaniem Kijów, Waszyngton i partnerzy europejscy muszą uzgodnić wspólny porządek obrad.
Przypomnijmy, że Departament Stanu USA stwierdza, iż Ukraina przejęła inicjatywę i wygrywa wojnę.