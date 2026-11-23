11月23日，美国表示，乌克兰和俄罗斯应停止对彼此能源基础设施和粮食供应链的袭击。此外，华盛顿坚持要求恢复黑海航运安全。

美国向乌克兰和俄罗斯提出要求

内格雷亚表示，乌克兰和俄罗斯的袭击行为破坏了全球粮食安全。

“我们再次呼吁俄罗斯和乌克兰停止对所有能源基础设施和粮食供应链的袭击。商业航运必须安全、无阻碍地进行，”他说。

据他称，针对民用港口基础设施和商业航运的袭击：

危及平民生命，

破坏航行自由，

导致农产品出口减少，

威胁全球粮食安全。

这位外交官指出，由于黑海地区的袭击，谷物、化肥和食品货物沉入海底，来自不同国家的船员丧生或受伤，而乌克兰农民在出口产品时也面临困难。

他呼吁俄罗斯和乌克兰“不要给全球粮食体系增添额外负担”。

美国的和平努力

内格雷亚强调，美国正在向乌克兰提供人道主义粮食援助，而这些援助的分发地点不应成为袭击目标。

“保护经黑海运输的粮食供应的最佳方式就是结束这场战争，”他说。

他表示，华盛顿正与基辅及欧洲伙伴密切合作，围绕未来解决冲突的四个方面展开工作：

为乌克兰提供防止再次遭受侵略的可靠安全保障；

乌克兰加入欧盟的前景；

由欧洲伙伴、世界银行及其他组织共同参与的战后经济重建综合计划；

就达成和平协议后的安全机制达成具体协议。

他补充说，美国希望在阿布扎比谈判的基础上，与乌克兰、俄罗斯、欧洲代表、北约和欧盟密切协调，继续推进相关工作。

据报道，此消息援引了美国常驻联合国副代表丹·内格雷亚在联合国安理会会议上的发言。

乌克兰已准备好在近期举行由欧洲、美国和俄罗斯参与的四方会谈，以结束战争，但在此次会议之前，基辅、华盛顿和欧洲伙伴需就共同议程达成一致。

需要指出的是，美国国务院指出，乌克兰已掌握主动权，并将赢得这场战争。

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