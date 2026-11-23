США требуют от Украины и России прекратить удары по объектам энергетики и судоходству
23 ноября Соединённые Штаты заявили, что Украина и Россия должны прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре и цепочкам поставок продовольствия. Кроме того, Вашингтон настаивает на восстановлении безопасности судоходства в Чёрном море.
США озвучили требования к Украине и РФ
Негреа заявил, что удары Украины и России нарушают глобальную продовольственную безопасность.
«Мы в очередной раз призываем Россию и Украину прекратить атаки на всю энергетическую инфраструктуру и цепочки поставок продовольствия. Коммерческое судоходство должно осуществляться безопасно и беспрепятственно», — сказал он.
По его словам, нападения на гражданскую портовую инфраструктуру и коммерческое судоходство:
подвергают опасности жизни гражданских лиц,
подрывают свободу судоходства,
сокращают экспорт сельскохозяйственной продукции,
угрожают глобальной продовольственной безопасности.
Дипломат отметил, что в результате атак в Черном море зерно, удобрения, продовольственные грузы оказываются на морском дне, моряки из разных стран гибнут или получают ранения, а украинские фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции.
Он призвал Россию и Украину «не создавать дополнительную нагрузку на глобальную продовольственную систему».
Мирные усилия США
Негреа подчеркнул, что США предоставляют Украине гуманитарную продовольственную помощь, а места ее распределения не должны становиться целями атак.
«Лучший способ защитить продовольственные поставки через Чёрное море — это положить конец войне», — сказал он.
Он отмечает, что Вашингтон в тесном взаимодействии с Киевом и европейскими партнерами работает над четырьмя направлениями будущего урегулирования:
надёжными гарантиями безопасности для Украины от новой агрессии;
перспективой вступления Украины в Европейский Союз;
комплексным планом послевоенного экономического восстановления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций;
конкретными договоренностями о механизмах обеспечения безопасности после достижения мирного соглашения.
Он добавил, что США рассчитывают продолжить работу на основе переговоров в Абу-Даби в тесной координации с Украиной, Россией, представителями Европы, НАТО и ЕС.
Об этом сообщается со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Дэна Негреа на заседании Совета Безопасности ООН.
Украина готова уже в ближайшее время провести четырехсторонние переговоры с участием Европы, США и РФ по вопросу завершения войны, однако перед этой встречей Киев, Вашингтон и европейские партнеры должны согласовать общую повестку дня.
Напомним, что в Госдепе США констатируют, что Украина перехватила инициативу и выигрывает войну.