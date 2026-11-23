23 ноября Соединённые Штаты заявили, что Украина и Россия должны прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре и цепочкам поставок продовольствия. Кроме того, Вашингтон настаивает на восстановлении безопасности судоходства в Чёрном море.

США озвучили требования к Украине и РФ

Негреа заявил, что удары Украины и России нарушают глобальную продовольственную безопасность.

«Мы в очередной раз призываем Россию и Украину прекратить атаки на всю энергетическую инфраструктуру и цепочки поставок продовольствия. Коммерческое судоходство должно осуществляться безопасно и беспрепятственно», — сказал он.

По его словам, нападения на гражданскую портовую инфраструктуру и коммерческое судоходство:

подвергают опасности жизни гражданских лиц,

подрывают свободу судоходства,

сокращают экспорт сельскохозяйственной продукции,

угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Дипломат отметил, что в результате атак в Черном море зерно, удобрения, продовольственные грузы оказываются на морском дне, моряки из разных стран гибнут или получают ранения, а украинские фермеры сталкиваются с трудностями при экспорте своей продукции.

Он призвал Россию и Украину «не создавать дополнительную нагрузку на глобальную продовольственную систему».

Мирные усилия США

Негреа подчеркнул, что США предоставляют Украине гуманитарную продовольственную помощь, а места ее распределения не должны становиться целями атак.

«Лучший способ защитить продовольственные поставки через Чёрное море — это положить конец войне», — сказал он.

Он отмечает, что Вашингтон в тесном взаимодействии с Киевом и европейскими партнерами работает над четырьмя направлениями будущего урегулирования:

надёжными гарантиями безопасности для Украины от новой агрессии;

перспективой вступления Украины в Европейский Союз;

комплексным планом послевоенного экономического восстановления с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций;

конкретными договоренностями о механизмах обеспечения безопасности после достижения мирного соглашения.

Он добавил, что США рассчитывают продолжить работу на основе переговоров в Абу-Даби в тесной координации с Украиной, Россией, представителями Европы, НАТО и ЕС.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Дэна Негреа на заседании Совета Безопасности ООН.

Украина готова уже в ближайшее время провести четырехсторонние переговоры с участием Европы, США и РФ по вопросу завершения войны, однако перед этой встречей Киев, Вашингтон и европейские партнеры должны согласовать общую повестку дня.

Напомним, что в Госдепе США констатируют, что Украина перехватила инициативу и выигрывает войну.

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