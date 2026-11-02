У КС Польщі оприлюднили дані про 1171 нерозглянутих справ — RMF24

У Конституційному трибуналі Польщі на розгляд очікує 1171 справа. Таку статистику 2 листопада оприлюднили на сайті установи разом із відеозверненням судді Анни Корвін-Пйотровської, повідомляє RMF24.

Корвін-Пйотровська заявила, що попередній аудит засвідчив: понад 700 справам ще не надали ходу. За її словами, справи призначатимуть за чіткими й прозорими критеріями та оперативно розглядатимуть.

Структура справ

За оприлюдненою статистикою, 706 із 1171 справ перебувають на етапі попереднього контролю. Серед них — 682 конституційні скарги, дев’ять подань щодо перевірки конституційності законів і 15 подань щодо актів підзаконного рівня.

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Ще 349 конституційним скаргам уже надали хід. Також на розгляд очікують 70 подань у порядку абстрактного контролю, шість подань президента Польщі у порядку превентивного контролю, три компетенційні спори між центральними конституційними органами та 37 правових питань від судів. Понад п’ять років не розглядають 55 конституційних скарг і вісім правових питань.

Збори суддів і суперечка

Корвін-Пйотровська скликала на вівторок, 3 листопада, загальні збори суддів Конституційного трибуналу. Початок призначили на 15:30, а заявленою метою є ухвалення бюджетного плану установи на 2027 рік. Вона також сказала, що кожен суддя, який обіймає посаду, може потрапити до будівлі трибуналу за індивідуальним погодженням. За її словами, обмеження входу з боку алеї Шуха пов’язані з безпекою та рекомендаціями поліції.

Богдан Свєнчковський, щодо якого Корвін-Пйотровська оголосила перерву у виконанні обов’язків, заявив, що він і судді, яких він назвав легітимними, не братимуть участі в заходах, організованих «суддями-узурпаторами», зокрема в запланованих зборах. Президент Польщі Кароль Навроцький також вважає, що Корвін-Пйотровська не є суддею трибуналу. Вона входить до групи п’ятьох осіб, обраних Сеймом нинішнього скликання, яких президент не запросив для складення присяги; вони склали її під час церемонії в Сеймі у формулі «перед президентом».

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