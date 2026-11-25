У польському місті Скаржисько-Каменна слідчі встановили осіб, яких підозрюють у підпалі підприємства WB Electronics, що виробляє комплектуючі для дронів. Як повідомляє RMF24, йдеться про жінку та чоловіка — громадян Сербії.

Розслідування диверсії

Пожежа сталася наприкінці серпня. Прокуратура розслідує справу щодо диверсії на замовлення іноземної розвідки. Підозрюваним закидають участь в організованій злочинній групі, яка діяла в інтересах іноземної розвідки та мала на меті вчинення злочинів терористичного характеру.

За даними слідства, вогонь на підприємстві навмисно спричинили за допомогою легкозаймистої речовини. Камери спостереження зафіксували в приміщеннях компанії замасковану особу.

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Розшук за межами Польщі

Після інциденту обоє іноземців виїхали з Польщі. Їх безуспішно розшукують від кінця серпня: спочатку суд у Кельцях видав Європейський ордер на арешт, а згодом суд у Кракові видав ордер на їхній розшук.

Польська система правосуддя також намагалася домогтися міжнародного розшуку цієї пари за «червоною нотою» Інтерполу, однак організація відмовила. За інформацією RMF24, Інтерпол заявив, що внесення громадян Сербії до переліку пріоритетно розшукуваних осіб могло б поставити під сумнів його нейтральність. Організація вказала, що підприємство виробляє деталі для дронів і постачає їх, зокрема, Україні, яка протистоїть Росії, а війна не гарантує неупередженості обвинувачень проти цих іноземців.

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