W polskim mieście Skarżysko-Kamienna śledczy ustalili osoby podejrzewane o podpalenie zakładu WB Electronics, który produkuje komponenty do dronów. Jak informuje RMF24, chodzi o kobietę i mężczyznę — obywateli Serbii.

Śledztwo w sprawie sabotażu

Pożar wybuchł pod koniec sierpnia. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sabotażu na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzanym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w interesie obcego wywiadu i miała na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Według ustaleń śledztwa ogień w zakładzie został celowo wywołany za pomocą łatwopalnej substancji. Kamery monitoringu zarejestrowały na terenie firmy zamaskowaną osobę.

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Poszukiwania poza Polską

Po incydencie oboje cudzoziemcy wyjechali z Polski. Są bezskutecznie poszukiwani od końca sierpnia: najpierw sąd w Kielcach wydał europejski nakaz aresztowania, a następnie sąd w Krakowie wydał nakaz ich poszukiwania.

Polski wymiar sprawiedliwości próbował również doprowadzić do międzynarodowych poszukiwań tej pary za pomocą „czerwonej noty” Interpolu, jednak organizacja odmówiła. Według RMF24 Interpol oświadczył, że wpisanie obywateli Serbii na listę priorytetowo poszukiwanych osób mogłoby podważyć jego neutralność. Organizacja wskazała, że przedsiębiorstwo produkuje części do dronów i dostarcza je między innymi Ukrainie, która przeciwstawia się Rosji, a wojna nie gwarantuje bezstronności oskarżeń wobec tych cudzoziemców.

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