Polska i Stany Zjednoczone podpisały w Pentagonie umowę o badaniach, rozwoju, testowaniu i ocenie technologii obronnych. Dokument podpisali wiceminister obrony narodowej Polski Cezary Tomczyk oraz zastępca sekretarza wojny USA ds. badań i inżynierii Emil Michael.

Umowa tworzy ramy dla wspólnych projektów obronnych, wymiany danych technicznych i wiedzy eksperckiej. Jak podaje Notes from Poland, po raz pierwszy przyznaje ona Polsce oficjalną rolę w rozwoju amerykańskich technologii obronnych.

Udział polskich instytucji

Według Tomczyka polskie uniwersytety, instytuty badawcze i firmy będą mogły uczestniczyć we wspólnych z USA badaniach i rozwoju w dziedzinie technologii obronnych. Ma to również umożliwić dokładniejsze dostosowanie takich technologii do potrzeb Sił Zbrojnych Polski.

Podczas briefingu w Waszyngtonie polski urzędnik zaznaczył, że negocjacje w sprawie umowy trwały 17 lat, jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy stosunki dwustronne znacznie przyspieszyły. Generał Marcin Górka, odpowiedzialny za innowacje w polskich siłach zbrojnych, oświadczył, że porozumienie otworzy polskim naukowcom i inżynierom dostęp do amerykańskich laboratoriów wojskowych.

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Wspólny rozwój i współpraca przemysłowa

Górka poinformował również, że Polska i USA będą mogły wspólnie rozwijać systemy przeciwdziałania dronom oraz nowoczesne drony, testując je na terytorium obu krajów.

Polska jest dużym importerem amerykańskiego sprzętu wojskowego. W latach 2021–2025 była największym importerem uzbrojenia wśród państw NATO, a około 44% zakupionego sprzętu pochodziło z USA. Wśród niego są myśliwce F-35, czołgi Abrams, systemy obrony powietrznej Patriot i systemy rakietowe HIMARS.

Jednocześnie Warszawa dąży do przejścia od roli klienta amerykańskiego przemysłu obronnego do roli partnera. Wcześniej Polska i USA podpisały deklarację o rozszerzeniu dwustronnej współpracy obronno-przemysłowej. W Polsce planowane jest także ulokowanie obiektu obsługi technicznej systemów Patriot, a w maju strony uzgodniły utworzenie centrum obsługi silników czołgów Abrams.

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