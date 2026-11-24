Galatasaray pokonał u siebie w Stambule w Turcji angielską Aston Villę 1:0 w meczu piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jedynego gola w 77. minucie strzelił Deniz Gül, który krótko wcześniej pojawił się na boisku z ławki rezerwowych.

Aston Villa zagrała bez obrońcy reprezentacji Polski Matty’ego Casha. Nie pojechał do Turcji z powodu wstrząśnienia mózgu, którego doznał w meczu reprezentacji Polski z Rumunią.

Mało sytuacji przed przerwą

W pierwszej połowie drużyny oddały tylko cztery strzały, a żaden z nich nie był celny. Gra toczyła się głównie w środku pola i towarzyszyła jej duża liczba fauli.

Po przerwie napięcie na boisku wzrosło: sędzia Daniel Siebert w pierwszym kwadransie drugiej połowy pokazał cztery żółte kartki. W 61. minucie skrzydłowy gospodarzy Yunus Akgün uderzył zza pola karnego, ale nie trafił do bramki.

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Gol po rzucie rożnym

Decydujący moment nastąpił po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Wilfried Singo zaliczył asystę, a Deniz Gül z bliskiej odległości skierował piłkę głową do bramki. Po zdobyciu gola zawodnik otrzymał pomoc medyczną, jednak mógł kontynuować mecz.

Jak informuje Interia Sport, Aston Villa posiadała piłkę przez 58% czasu gry, ale nie oddała ani jednego celnego strzału. Łącznie angielski klub uderzał cztery razy, a Galatasaray — dziewięć. Dla zespołu Unaia Emery’ego była to druga z rzędu porażka w turnieju.

W szóstej kolejce, 8 grudnia, Aston Villa zagra z PSG, a Galatasaray zmierzy się z AEK Ateny.

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