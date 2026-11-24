Szef niemieckiego MSZ jest zszokowany ingerencją Trumpa w sprawy firmy Nvidia
Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepuhl oświadczył 24 listopada, że był zszokowany ingerencją Donalda Trumpa w decyzje kadrowe firmy Nvidia.
Reakcja niemieckiego dyplomaty pojawiła się po tym, jak firma Nvidia przywróciła Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego niecałe dwa tygodnie po jego rezygnacji w związku ze skandalami.
Trump oświadczył, że osobiście ingerował w prace rady dyrektorów firmy, aby doprowadzić do powrotu Huanga.
Wadeful zaznaczył, że wcześniej nie spotkał się z podobną ingerencją polityków w działalność konkretnej firmy i wyraził wątpliwości, czy taka praktyka stanowi dobry wzór na przyszłość.
Źródło: DW
Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, wystąpi przed Senatem USA 3 grudnia — CoinDesk.
Inwestor wskazał na zagrożenia dla przyszłego szefa Nvidii — Fortune.
Nvidia przywróciła Jensena Huanga na stanowiska dyrektora generalnego i prezesa — Variety
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że niedawno przywrócony na stanowisko dyrektora generalnego firmy Nvidia Jensen Huang nie zrobił nic złego. Dodał również, że rada dyrektorów firmy odpowiedzialnie podeszła do decyzji o przywróceniu Huanga.