Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepuhl oświadczył 24 listopada, że był zszokowany ingerencją Donalda Trumpa w decyzje kadrowe firmy Nvidia.

Reakcja niemieckiego dyplomaty pojawiła się po tym, jak firma Nvidia przywróciła Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego niecałe dwa tygodnie po jego rezygnacji w związku ze skandalami.

Trump oświadczył, że osobiście ingerował w prace rady dyrektorów firmy, aby doprowadzić do powrotu Huanga.

Wadeful zaznaczył, że wcześniej nie spotkał się z podobną ingerencją polityków w działalność konkretnej firmy i wyraził wątpliwości, czy taka praktyka stanowi dobry wzór na przyszłość.

Źródło: DW

Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, wystąpi przed Senatem USA 3 grudnia — CoinDesk.

Inwestor wskazał na zagrożenia dla przyszłego szefa Nvidii — Fortune.

Nvidia przywróciła Jensena Huanga na stanowiska dyrektora generalnego i prezesa — Variety

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że niedawno przywrócony na stanowisko dyrektora generalnego firmy Nvidia Jensen Huang nie zrobił nic złego. Dodał również, że rada dyrektorów firmy odpowiedzialnie podeszła do decyzji o przywróceniu Huanga.

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