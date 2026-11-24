Kanclerz Niemiec Friedrich Merz planuje wizytę we Włoszech, gdzie spotka się z papieżem Lewem XIV oraz premierem Włoch Giorgią Meloni.

Wizyta w Watykanie będzie pierwszą prywatną audiencją Merza u papieża od czasu jego inauguracji w maju 2025 roku i będzie poświęcona kwestiom godności ludzkiej, sztucznej inteligencji oraz wysiłkom na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie; ponadto niemiecki kanclerz planuje spotkanie z kardynałem-sekretarzem stanu Pietro Parolinem, który pełni funkcję negocjatora Watykanu w sprawach pokoju na Ukrainie.

Podczas rozmów Merza z Giorgią Meloni strony omówią kolejny długoterminowy budżet UE oraz negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy. Wcześniej Meloni zapewniła Włochom udział w przyszłych rozmowach w ramach europejskiej grupy „E5” wraz z Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Polską, podczas gdy rząd Niemiec odmówił oficjalnego komentarza na temat wizyty, powołując się na przepisy dotyczące ogłaszania podróży kanclerza w piątek poprzedniego tygodnia.

Źródło: publikacja serwisu Politico.

Przypomnijmy, że Ukraina zwróciła się do Watykanu z prośbą o oficjalne potwierdzenie roli Stolicy Apostolskiej w wspieraniu negocjacji dotyczących powrotu ukraińskich dzieci i osób cywilnych, które zostały nielegalnie wywiezione przez Rosję.

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