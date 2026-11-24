Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Estonię o wspieranie ukraińskich ataków na północny zachód Federacji Rosyjskiej i zagroziło temu bałtyckiemu krajowi bezpośrednią konfrontacją militarną.

W ministerstwie spraw zagranicznych państwa agresora oświadczono, że Tallinn rzekomo potajemnie udostępnia swoją przestrzeń powietrzną na potrzeby przelotów ukraińskich dronów, określając takie działania jako znajdujące się na granicy wywołania „otwartej wojny z Rosją”.

Odpowiednie ostrzeżenie przekazano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji estońskiemu ambasadorowi Marekowi Juhtegiemu. Wyrażono również protest wobec dyplomaty w związku z oskarżeniami pod adresem rosyjskiej grupy o próbę podpalenia zakładu zbrojeniowego w pobliżu Tallina oraz decyzją o zamknięciu granicy z Rosją, nazywając te działania bezpodstawnymi, a także oskarżyli Estonię o próby utrudniania ruchu rosyjskim statkom towarowym na Morzu Bałtyckim oraz o „represje” wobec rosyjskojęzycznych mieszkańców.

Źródło: rosyjskie media.

Estonia ogłosiła całkowite zamknięcie od 1 grudnia wszystkich przejść granicznych na granicy państwowej z Federacją Rosyjską w związku z niedawną próbą sabotażu w przedsiębiorstwie zbrojeniowym Threod Systems.

15 listopada prokuratura estońska poinformowała o nowym incydencie wymierzonym przeciwko estońskiej firmie z branży obronnej. W estońskim Viimsi, na północ od Tallina, zatrzymano osiem osób po próbie wtargnięcia do budynku firmy zbrojeniowej Threod Systems i spowodowania wybuchu. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Łotwy, którzy działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU).

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