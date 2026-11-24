Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии украинским атакам на северо-запад РФ и пригрозило балтийской стране прямым военным столкновением.

Во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора заявили, что Таллинн якобы негласно предоставляет своё воздушное пространство для пролёта украинских беспилотников, назвав такие действия граничащими с развязыванием «открытой войны с Россией».

Соответствующее предупреждение в МИД РФ передали эстонскому послу Мареку Юхтеги. Дипломату также выразили протест в связи с обвинениями в адрес российской группы в попытке поджога оборонного предприятия вблизи Таллинна и решением закрыть границу с РФ, назвав эти шаги безосновательными, а также обвинили Эстонию в попытках создавать препятствия российским грузовым судам в Балтийском море и в «репрессиях» против русскоязычных жителей.

Источник: РосСМИ.

Эстония объявила о полном закрытии с 1 декабря всех пунктов пропуска на государственной границе с Российской Федерацией из-за недавней попытки диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

Прокуратура Эстонии 15 ноября сообщила о новом инциденте, направленном против эстонской компании оборонной промышленности. В эстонском Виймси, к северу от Таллинна, задержали восемь человек после попытки проникнуть в здание оборонной компании Threod Systems и устроить взрыв. Все задержанные являются жителями Латвии, которые действовали по заказу российской военной разведки (ГРУ).

Читай нас в