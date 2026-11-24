We Włoszech polski pomocnik Interu Piotr Zieliński nie zagra w domowym meczu Ligi Mistrzów ze Stuttgartem z powodu urazu stopy. O nieobecności 32-letniego piłkarza na przedmeczowej konferencji prasowej poinformował trener włoskiego klubu Cristian Chivu.

Kontuzja po meczach reprezentacji

Według Interia Sport, problemy zdrowotne Zielińskiego trwają od jego powrotu ze zgrupowania reprezentacji Polski. Piłkarz trenował indywidualnie i z powodu urazu opuścił mecz Serie A z Atalantą, który zakończył się wynikiem 4:4.

Przed listopadowym zgrupowaniem polskiej kadry pomocnik strzelił gole dla Interu w meczach z Fiorentiną w lidze oraz Feyenoordem w Lidze Mistrzów. Podczas zgrupowania zagrał w spotkaniu Ligi Narodów ze Szwecją, które zakończyło się remisem 1:1.

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Straty Interu w środku pola

W meczu ze Stuttgartem Inter nie będzie mógł także liczyć na Hakana Çalhanoğlu. Turecki pomocnik doznał urazu mięśniowego w spotkaniu z Atalantą. Jak podaje Interia Sport, powołując się na włoski Eurosport, jego absencja może potrwać do miesiąca.

Po czterech kolejkach Inter ma sześć punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mecz włoskiego klubu ze Stuttgartem odbędzie się w środę, 25 listopada, o 21:00.

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