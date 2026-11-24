在意大利，国际米兰的波兰中场彼得·泽林斯基因脚部受伤，将不会参加主场对阵斯图加特的欧冠比赛。意大利俱乐部主教练克里斯蒂安·基伏在赛前新闻发布会上宣布，这名32岁球员将缺席比赛。

国家队比赛后受伤

据Interia Sport报道，泽林斯基自从波兰国家队集训归来后，健康问题一直持续。这名球员按照个人训练计划训练，并因伤缺席了对阵亚特兰大的意甲比赛，该场比赛以4:4结束。

在波兰队11月集训前，这名中场在联赛对阵佛罗伦萨以及欧冠对阵费耶诺德的比赛中为国际米兰进球。在集训期间，他参加了对阵瑞典的欧国联比赛，比赛以1:1战平结束。

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国际米兰中场损失

在对阵斯图加特的比赛中，国际米兰也无法指望哈坎·恰尔汗奥卢出场。这名土耳其中场在对阵亚特兰大的比赛中遭遇肌肉伤病。Interia Sport援引意大利Eurosport的消息称，他的缺阵可能持续长达一个月。

四轮过后，国际米兰积6分，排名欧冠联赛阶段积分榜第15位。这家意大利俱乐部对阵斯图加特的比赛将于11月25日星期三21:00进行。

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