В Италии польский полузащитник «Интера» Пётр Зелиньский не сыграет в домашнем матче Лиги чемпионов против «Штутгарта» из-за травмы стопы. Об отсутствии 32-летнего футболиста на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер итальянского клуба Кристиан Киву.

Травма после матчей сборной

По данным Interia Sport, проблемы со здоровьем у Зелиньского продолжаются после его возвращения со сбора сборной Польши. Футболист тренировался по индивидуальной программе и из-за повреждения пропустил матч Серии A против «Аталанты», завершившийся со счётом 4:4.

Перед ноябрьским сбором польской команды полузащитник забил за «Интер» в матчах против «Фиорентины» в чемпионате и «Фейеноорда» в Лиге чемпионов. Во время сбора он сыграл в матче Лиги наций против Швеции, завершившемся вничью 1:1.

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Потери «Интера» в центре поля

В матче со «Штутгартом» «Интер» также не сможет рассчитывать на Хакана Чалханоглу. Турецкий полузащитник получил мышечную травму в игре с «Аталантой». Как сообщает Interia Sport со ссылкой на итальянский Eurosport, его отсутствие может продлиться до месяца.

После четырёх туров «Интер» имеет шесть очков и занимает 15-е место в таблице основного этапа Лиги чемпионов. Матч итальянского клуба со «Штутгартом» состоится в среду, 25 ноября, в 21:00.

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