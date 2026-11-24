We wtorek, 24 listopada, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora Georgija Michna i wręczyło mu „bardzo ostrą notę dyplomatyczną” w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Jak poinformował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewur, w dokumencie wyrażono zdecydowany protest przeciwko działaniom Federacji Rosyjskiej.

Wewur podkreślił, że tego typu incydenty stanowią zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej, obywateli Polski, a także dla sojuszników z NATO. Ambasador został wezwany do ministerstwa po zakończeniu niezbędnych procedur ze strony polskich sił zbrojnych i służb specjalnych.

Źródło: Polsat News.

20 listopada przestrzeń powietrzną Polski naruszyły trzy rosyjskie pociski manewrujące X-101, a nie dwa obiekty, jak wcześniej przypuszczano.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski.

Czytaj nas na