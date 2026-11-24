Министерство иностранных дел Польши во вторник, 24 ноября, вызвало российского посла Георгия Михна и вручило ему «очень резкую дипломатическую ноту» в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими ракетами во время массированной атаки России на Украину.

По словам пресс-секретаря польского МИД Мацея Вевюра, в документе выражен решительный протест против действий РФ.

Вевюр подчеркнул, что подобные инциденты представляют угрозу для воздушного пространства Польши, её граждан, а также для союзников по НАТО. Посла вызвали в ведомство после завершения необходимых процедур со стороны польских военных и спецслужб.

Источник: Polsat News.

Воздушное пространство Польши 20 ноября нарушили три российские крылатые ракеты Х-101, а не два объекта, как предполагалось ранее.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

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