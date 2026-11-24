Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует поездку в Италию, где встретится с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Визит в Ватикан станет первой частной аудиенцией Мерца у понтифика со времени его инаугурации в мае 2025 года и будет посвящен вопросам человеческого достоинства, искусственного интеллекта и усилиям по установлению мира в Украине; кроме того, немецкий канцлер планирует провести встречу с кардиналом-государственным секретарем Пьетро Паролином, который является переговорщиком Ватикана по вопросам мира в Украине.

В ходе переговоров Мерца с Джорджией Мелони стороны обсудят следующий долгосрочный бюджет ЕС и мирные переговоры по Украине. Ранее Мелони обеспечила Италии участие в предстоящих переговорах в рамках европейской группы «E5» вместе с Германией, Францией, Великобританией и Польшей, тогда как в правительстве Германии официально комментировать визит отказались, сославшись на регламент объявления поездок канцлера в пятницу предыдущей недели.

Источник: публикация издания Politico.

Напомним, Украина обратилась к Ватикану с просьбой официально закрепить роль Святого Престола в содействии переговорам о возвращении украинских детей и гражданских лиц, незаконно вывезенных Россией.

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