«Галатасарай» на своем поле в Стамбуле, Турция, обыграл английскую «Астон Виллу» со счетом 1:0 в матче пятого тура лигового этапа Лиги чемпионов. Единственный мяч на 77-й минуте забил Дениз Гюль, незадолго до этого вышедший на замену.

«Астон Вилла» провела игру без защитника сборной Польши Мэтти Кэша. Он не поехал в Турцию из-за сотрясения мозга, полученного в матче сборной Польши против Румынии.

Минимум моментов до перерыва

В первом тайме команды нанесли лишь четыре удара, и ни один из них не пришелся в створ ворот. Игра в основном проходила в центре поля и сопровождалась большим количеством фолов.

После перерыва напряжение на поле возросло: арбитр Даниэль Зиберт в течение первых 15 минут второго тайма показал четыре желтые карточки. На 61-й минуте вингер хозяев Юнус Акгюн пробил из-за пределов штрафной площади, но не попал в ворота.

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Гол после углового

Решающий эпизод произошел после подачи с углового. Вилфрид Синго отдал передачу, а Дениз Гюль с близкого расстояния головой направил мяч в ворота. После забитого гола футболисту оказали медицинскую помощь, однако он смог продолжить матч.

Как сообщает Interia Sport, «Астон Вилла» владела мячом 58% игрового времени, но не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. Всего английский клуб пробил четыре раза, тогда как «Галатасарай» — девять. Для команды Унаи Эмери это второе подряд поражение в турнире.

В шестом туре 8 декабря «Астон Вилла» сыграет с ПСЖ, а «Галатасарай» встретится с АЕК Афины.

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