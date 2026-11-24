Галатасарай на своєму полі в Стамбулі, Туреччина, обіграв англійську «Астон Віллу» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний м’яч на 77-й хвилині забив Деніз Гюль, який вийшов на заміну незадовго до цього.

«Астон Вілла» провела гру без захисника збірної Польщі Метті Кеша. Він не поїхав до Туреччини через струс мозку, якого зазнав у матчі збірної Польщі проти Румунії.

Мінімум моментів до перерви

У першому таймі команди завдали лише чотирьох ударів, і жоден із них не влучив у площину воріт. Гра здебільшого точилася в центрі поля та супроводжувалася великою кількістю фолів.

Після перерви напруга на полі зросла: арбітр Даніель Зіберт упродовж першої чверті години другого тайму показав чотири жовті картки. На 61-й хвилині вінгер господарів Юнус Акгюн пробив з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у ворота.

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Гол після кутового

Вирішальний епізод стався після подачі з кутового. Вілфрід Сінго віддав передачу, а Деніз Гюль головою з близької відстані спрямував м’яч у ворота. Після забитого гола футболістові надали медичну допомогу, однак він зміг продовжити матч.

Як повідомляє Interia Sport, «Астон Вілла» володіла м’ячем 58% ігрового часу, але не завдала жодного удару в площину воріт суперника. Загалом англійський клуб пробив чотири рази, тоді як Галатасарай — дев’ять. Для команди Унаї Емері це друга поспіль поразка в турнірі.

У шостому турі 8 грудня «Астон Вілла» зіграє з ПСЖ, а Галатасарай зустрінеться з АЕК Афіни.

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