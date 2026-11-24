加拉塔萨雷在土耳其伊斯坦布尔主场以1比0击败英格兰的阿斯顿维拉，这是欧冠联赛阶段第五轮的一场比赛。第77分钟，刚刚替补登场不久的德尼兹·居尔打入全场唯一进球。

阿斯顿维拉在没有波兰国家队后卫马蒂·卡什的情况下出战。他因在波兰队对阵罗马尼亚队的比赛中遭受脑震荡，未随队前往土耳其。

半场前机会寥寥

上半场两队仅完成四次射门，且没有一次射正。比赛主要在中场进行，并伴随着大量犯规。

中场休息后，场上紧张气氛加剧：裁判丹尼尔·齐贝特在下半场前15分钟内出示了四张黄牌。第61分钟，主队边锋尤努斯·阿克京在禁区外起脚射门，但未能命中球门。

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角球后的进球

决定性一幕发生在一次角球传中后。威尔弗里德·辛戈送出助攻，德尼兹·居尔近距离头球将球送入球门。进球后，这名球员接受了医疗处理，但能够继续比赛。

据Interia Sport报道，阿斯顿维拉的控球时间占58%，但没有一次射门命中对手球门范围内。这家英格兰俱乐部全场共射门四次，而加拉塔萨雷有九次。这是乌奈·埃梅里的球队在本项赛事中的第二场连败。

第六轮将于12月8日进行，阿斯顿维拉将对阵巴黎圣日耳曼，加拉塔萨雷将迎战雅典AEK。

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